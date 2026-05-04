Spitalul din Buhuși respinge implicit ideea reducerii paturilor: „Analiza trebuie făcută pe indicatori reali”

Conducerea Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a transmis că unitatea medicală și-a adaptat în ultimii ani structura de funcționare în funcție de nevoile reale de servicii medicale, în contextul discuțiilor privind posibila reducere a numărului de paturi în spitalele din România.

Potrivit unei informări publicate de spital, numărul specialităților și al liniilor de gardă a fost dublat în ultimii ani, iar în primul trimestru al anului 2026 rata de ocupare a paturilor se apropie de 80%.

Reprezentanții unității medicale afirmă că spitalul funcționează fără deficit de medici, indiferent de specialitate, și că peste 33,7% dintre pacienți provin din alte județe, fapt prezentat ca un indicator al nivelului de încredere în serviciile oferite.

Conducerea spitalului subliniază că instituția a avut un rol activ în sprijinirea sistemului sanitar în perioade critice, inclusiv în timpul pandemiei sau în situații de presiune asupra infrastructurii medicale.

„Este firesc ca analiza sistemului sanitar să se bazeze pe indicatori obiectivi, precum rata de utilizare a paturilor și performanța unităților sanitare. În același timp, spitalele care se apropie de media națională sau o depășesc ar trebui susținute pentru a-și continua dezvoltarea”, se arată în mesajul transmis de unitatea medicală.

Reprezentanții spitalului mai arată că urmează o perioadă cu evaluări și decizii importante pentru sistemul de sănătate, în care autoritățile vor analiza funcționarea unităților sanitare și eventualele măsuri de reorganizare.