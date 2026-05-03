Ziua Presei: Ce mai sărbătorim?

În fiecare an, la început de mai, celebrăm Ziua Presei. O zi dedicată unei profesii care, cel puțin în teorie, stă la temelia societății democratice: jurnalismul. Dar întrebarea devine tot mai incomodă și tot mai legitimă: ce anume mai sărbătorim astăzi?

Presa nu mai este spațiul dominant al informației. Rolul ei a fost sufocat, în bună măsură, de rețelele sociale, unde viteza a înlocuit verificarea, iar algoritmul a înlocuit editorul. În acest peisaj, jurnalismul profesionist abia își mai găsește locul, prins între presiunea audienței, dependența financiară și zgomotul permanent al platformelor digitale.

În același timp, jurnalistul a devenit o țintă. Nu doar în zone de război sau în regimuri autoritare, ci chiar în țări care se prezintă drept modele de civilizație și democrație. Reporterii sunt agresați, intimidați sau excluși din spațiul public. În unele locuri sunt amenințați de armate sau miliții; în altele sunt reduși la tăcere prin instrumente juridice și presiuni administrative.

Mai grav este însă altceva: ideea însăși a presei ca spațiu critic este contestată. Timp de secole, argumentul fundamental al jurnalismului a fost simplu – presa există pentru a pune întrebări incomode și pentru a critica narativul oficial. Astăzi, tocmai această funcție pare să fie pusă sub semnul întrebării.

În tot mai multe democrații occidentale apar mecanisme de control al discursului public. Autoritățile susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru combaterea dezinformării, dar efectul lor colateral este limitarea pluralismului de opinii. Uneori mesajul devine implicit: nu trebuie să existe alte interpretări decât cele validate oficial.

Paradoxul este că aceste măsuri sunt adesea susținute nu doar de puterea politică, ci și de grupuri de presiune sau organizații civice care, în mod tradițional, ar trebui să apere libertatea de exprimare. Astfel, spațiul critic – esențial pentru o societate liberă – ajunge să fie restrâns chiar în numele protejării democrației.

Privim cu indignare spre cenzura din Rusia, spre arestările și condamnările pentru delict de opinie din regimuri autoritare. Dar ar trebui să avem onestitatea de a observa și tendințele similare din propriile noastre societăți. În Regatul Unit, de pildă, numărul persoanelor investigate sau sancționate pentru exprimări considerate ofensatoare sau incorecte a crescut semnificativ în ultimii ani. În Germania, există cazuri în care criticile la adresa politicilor guvernamentale – inclusiv cele legate de migrație – au atras intervenții ale autorităților.

În România, instituții precum Consiliul Național al Audiovizualului încearcă tot mai des să extindă logica reglementării audiovizualului către spațiul rețelelor sociale, interpretând într-o manieră proprie legislația europeană privind serviciile digitale. În practică, acest lucru ridică întrebări serioase despre limitele reglementării și despre riscul apariției unor forme subtile de cenzură.

Toate acestea nu înseamnă că dezinformarea nu există sau că spațiul public nu trebuie protejat. Problema apare atunci când soluția propusă devine uniformizarea discursului. O democrație matură nu se teme de opinii diferite; dimpotrivă, se hrănește din ele.

Poate că adevărata întrebare a Zilei Presei nu mai este „ce sărbătorim?”, ci „ce mai avem de apărat?”. Pentru că presa nu este doar o profesie. Este o tradiție a libertății – una care devine, pe zi ce trece, tot mai greu de continuat.

Iar dacă această tradiție se pierde, nu jurnaliștii vor fi singurii care pierd. Va pierde societatea întreagă.