Bacău: Salariul real, în scădere drastică față de anul trecut

Câștigul salarial mediu din județul Bacău a înregistrat o scădere majoră în termeni reali în luna februarie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor statistice oficiale.

În februarie 2026, câștigul salarial mediu brut în județul Bacău a fost de 7.903 lei/persoană, cu 1.369 lei mai mic decât media înregistrată la nivelul economiei naționale, ceea ce reprezintă un decalaj de 14,8%.

Salarii medii brute peste media județului au fost înregistrate în domeniile agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și pescuit, precum și în industrie și construcții, în timp ce în sectorul serviciilor nivelul salarial s-a situat sub media județeană.

Comparativ cu ianuarie 2026, câștigul salarial mediu brut din județ a crescut cu 2,9% în termeni reali. În schimb, raportat la februarie 2025, indicatorul a scăzut cu 12,0% în prețuri comparabile, ceea ce indică o diminuare a puterii de cumpărare.

În ceea ce privește câștigul salarial mediu net, acesta a fost de 4.744 lei/persoană, cu 813 lei mai mic decât media națională, diferența fiind de 14,6%.

La fel ca în cazul salariului brut, salarii nete peste media județului s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit, precum și în industrie și construcții, în timp ce sectorul serviciilor a rămas sub nivelul mediu al județului.

Față de ianuarie 2026, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,1% în termeni reali, însă comparativ cu februarie 2025 acesta a scăzut cu 11,7% în prețuri comparabile. Scăderea indică o reducere a salariului real, pe fondul evoluției prețurilor.