Contractele pentru autostrada A7 Pașcani–Suceava, semnate cu Spedition UMB

Directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat vineri semnarea contractelor pentru construcția tronsonului Autostrada A7 Pașcani–Suceava, realizat de antreprenorul român Spedition UMB.

Noua secțiune de autostradă va avea o lungime totală de 62 de kilometri și face parte din proiectul mai amplu al Autostrada A7, care urmărește conectarea regiunilor istorice ale României printr-o rețea rutieră de mare viteză.

Potrivit lui Cristian Pistol, proiectul va contribui la legarea regiunii Bucovina de Moldova și de Muntenia, facilitând deplasarea locuitorilor și reducând timpii de transport pentru navetiști, servicii de urgență și mediul de afaceri. „Pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2. Pentru ambulanțele care nu vor mai pierde ore în trafic. Pentru copiii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore. Pentru investitorii care până acum ocoleau zona”, a transmis acesta într-un mesaj public.

Conform calendarului anunțat, etapa de proiectare va dura șase luni, urmând ca lucrările de construcție să se desfășoare pe o perioadă estimată de 24 de luni.

Semnarea contractelor a fost programată simbolic pe 1 mai – Ziua Muncii, oficialul subliniind că este „ziua celor care construiesc cu mâinile lor”.

Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, destinat să îmbunătățească conectivitatea economică și mobilitatea între regiunile estice și sudice ale țării.