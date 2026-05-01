Bacău: Acțiune a polițiștilor în zona gării pentru combaterea transportului ilegal de persoane

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, împreună cu polițiștii Biroului Rutier Bacău și specialiști din cadrul Registrului Auto Român Bacău, au desfășurat o acțiune în zona gării din municipiul Bacău, pentru verificarea legalității transportului de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere.

Activitatea a avut ca scop prevenirea și combaterea transportului ilegal de persoane, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră.

În cadrul acțiunii au fost verificate aproximativ 60 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale și au retras 4 certificate de înmatriculare.

Caz semnificativ

Pe timpul verificărilor, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău și ai Biroului Rutier Bacău au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 65 de ani, care figura în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Italia, în vederea participării la o procedură judiciară.

Persoana a fost condusă la sediul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău pentru clarificarea situației, fiind continuate verificările și întocmită documentația procedurală necesară.

Recomandările polițiștilor

Pentru a evita implicarea în activități ilegale și pentru a beneficia de servicii de transport în condiții de siguranță, polițiștii recomandă cetățenilor: