O adolescentă plecată de acasă, căutată de polițiști. Ce le-a spus fata oamenilor legii

În noaptea de 1 mai a.c., în jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buhuși au fost sesizați prin apel la 112 de către o femeie de 54 de ani, din comuna Gârleni, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 15 ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

În urma sesizării, polițiștii au demarat de îndată activități de căutare, fiind mobilizate în teren mai multe echipaje, cu sprijinul jandarmilor și pompierilor.

La aproximativ două ore de la primirea apelului, minora a fost identificată pe raza localității. Aceasta le-a declarat polițiștilor că s-ar fi rătăcit și nu a mai știut să ajungă acasă.

Din verificările efectuate a rezultat că minora nu a fost victima niciunei infracțiuni, fiind în afara oricărui pericol.

Recomandări pentru părinți:

• supravegheați cu atenție copiii și aflați locurile în care aceștia își petrec timpul;

• mențineți un dialog constant și deschis cu aceștia;

• învățați-i să anunțe unde merg și să respecte orele stabilite;

• explicați-le riscurile la care se pot expune atunci când pleacă fără acordul familiei.