Bacău | Șofer de 70 de ani prins cu 191 km/h pe DN2-E85. Ce s-a întâmplat cu el

Polițiștii Serviciului Rutier Bacău au depistat astăzi, 1 mai, pe DN2-E85, în afara localității Sascut, un bărbat în vârstă de 70 de ani care conducea un autoturism cu viteza de 191 km/h, depășind cu 91 km/h limita legală de viteză.

Potrivit polițiștilor, conducătorul auto a fost scos din trafic pentru o perioadă de 120 de zile, fiind dispusă măsura reținerii permisului de conducere. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 de lei.

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale și să adopte un comportament responsabil în trafic pentru a ajunge în siguranță la destinație.