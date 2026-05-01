Bacău: Peste 1.400 de infecții respiratorii într-o săptămână; două cazuri noi de gripă

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a anunțat că, în perioada 20–26 aprilie 2026, la nivelul județului au fost raportate 1.451 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 51 au necesitat internare.

Potrivit datelor comunicate de instituție, cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la grupele de vârstă 15–49 de ani (317 cazuri) și 5–14 ani (306 cazuri). Alte 239 de cazuri au fost raportate la copiii între 2 și 4 ani, iar 225 de cazuri la persoanele cu vârste între 50 și 64 de ani.

În aceeași perioadă au fost înregistrate 318 cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dintre care 82 au necesitat internare în spital. Cele mai multe cazuri au fost raportate la categoria de vârstă 65 de ani și peste (86 cazuri). DSP precizează că nu au fost raportate decese asociate acestor afecțiuni în intervalul analizat.

De asemenea, două cazuri noi de gripă au fost confirmate în județ în ultima săptămână. De la începutul sezonului, numărul total al cazurilor de gripă tip B a ajuns la 2.778.

Distribuția cazurilor de gripă pe grupe de vârstă arată că:

417 cazuri au fost înregistrate la copiii de 0–1 an ;

au fost înregistrate la copiii de ; 594 cazuri la grupa 2–4 ani ;

la grupa ; 838 cazuri la 5–14 ani ;

la ; 491 cazuri la persoanele cu vârste 15–49 de ani.

Reprezentanții DSP recomandă populației respectarea măsurilor de igienă, evitarea contactului cu persoanele bolnave și prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor respiratorii.