Călător în județul Bacău: Salina Târgu Ocna

Salina Târgu Ocna, situată în județul Bacău, este a treia cea mai mare mină de sare din România, oferind o bază de tratament la 240 m adâncime în mina Trotuș. Renumită pentru beneficiile terapeutice, salina include o biserică subterană – „Sfânta Varvara, terenuri de sport, locuri de joacă și o cascadă. Temperatura medie este de 12-13°C.

Salina Târgu Ocna reprezintă una dintre cele mai vechi și mai apreciate saline din România. Cu o istorie care se întinde pe mai bine de 200 de ani, această mină de sare nu este doar o atracție turistică, ci și un centru de tratament recunoscut pentru beneficiile sale pentru sănătate.

O priveliște subterană impresionantă

Accesul în salină se face pe o pantă ușor înclinat, iar odată coborât, vizitatorii sunt întâmpinați de peisaje spectaculoase: galerii lungi și largi, stalactite și stalagmite de sare, precum și un aer proaspăt, plin de aerosoli salini beneficii pentru respiratorii. Temperatura constantă de aproximativ 12-15 grade Celsius și umiditatea controlată fac din această locație un adevărat sanatoriu natural.

Ce se găsește în salină

În interiorul galeriilor, vizitatorii pot admira formațiuni spectaculoase de sare. De asemenea, există spații special amenajate pentru tratamente, terapii și relaxare, inclusiv cabine pentru curele de aerosoli și masaj salin. În plus, în anumite zone, se organizează tururi ghidate și activități educative despre istoria și formarea sării.

Beneficii pentru sănătate și statistici

De-a lungul timpului, specialiștii au confirmat efectele benefice ale microclimatului salinei asupra afecțiunilor respiratorii, astmului, bronșitelor și alergiilor. Potrivit datelor oficiale, anual, în jur de 50.000 de persoane beneficiază de cure de salină în Târgu Ocna, dintre care peste 60% sunt pacienți cu recomandare medicală. Mii de turiști, dar și pacienți cu recomandare medicală, vin în mod regulat pentru cure de salină, care contribuie la întărirea sistemului imunitar și la ameliorarea simptomelor.

Prețuri de intrare și program de vizitare

Programul de vizitare, în luna aprilie 2026, este de luni până duminică între orele 8.00 și 16.00, ultimul transport în subteran fiind la ora 15.00. Autobuzele pleacă din 30 în 30 de minute, la fix și la „și jumătate”. Prețul unui bilet de acces pentru adulți este de 55 de lei iar pentru copii și elevi este de 40 de lei. Există și alte prețuri, pentru studenți, seniori, persoane cu dizabilități, etc.

Provocări și perspective

Deși atracția turistică și beneficiile pentru sănătate sunt recunoscute, salina se confruntă și cu provocări, precum necesitatea de modernizare și promovare adecvată pentru a atrage mai mulți vizitatori. Autoritățile locale și reprezentanții industriei turistice speră ca, în următorii ani, să se investească mai mult în infrastructură și promovare, pentru a valorifica potențialul acestei bijuterii subterane.

În altă ordine de idei, Salina Târgu Ocna rămâne un simbol al patrimoniului natural și cultural al României, un loc unde sănătatea și relaxarea se împletesc într-un peisaj subteran de o frumusețe aparte. O vizită aici înseamnă nu doar o experiență turistică, ci și o oportunitate de a descoperi beneficiile unei terapii naturale, într-un cadru unic.