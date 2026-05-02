A fost inagurat muzeul sportului băcăuan de la Athletic Park

Sâmbătă, 2 mai, de Ziua Mondială a Tineretului, avut loc conferința de lansare a proiectului „Athletic Park” și, totodată, inaugurarea muzeului dedicat sportului băcăuan. La evenimentul derulat la Athletic Park, care a atras un număr însemnat de participanți, au fost prezente oficialități locale și nume de rezonanță ale sportului, cu toții subliniind nivelul de excelență propus de această structură multifuncțională realizată de Consiliul Județean Bacău în colaborare cu Consiliul Local și dedicată atât sportivilor amatori, cât și celor de performanță.

Primarul Lucian Stanciu Viziteu a declarat că „Athletic Park este, practic, o alegere și, totodată, o invitație pentru băcăuani de a face mișcare”, europarlamentarul Dragoș Benea a punctat că „investiția va aduce, pe termen lung, beneficii și sistemului de sănătate” și că „muzeul sportului, o adevărată capsulă a timpului, va constitui, indubitabil, un punct de mare atracție”, iar fostul președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea, în mandatul căruia s-au demarat lucrările, a declarat că, „deși părea un proiect irealizabil, Athletic Park a învins inclusiv scepticismul, Bacăul beneficiind astfel de o structură sportivă multifuncțională cu titlu de unicat”.

În ceea ce-l privește pe arhitectul danez Felemming Overgaard, realizatorul acestui proiect de ținută, a mărturisit că „atunci când am văzut totul finalizat pur și simplu mi-au dat lacrimile, ceea ce m-a emoționat cel mai tare fiind faptul că lucrările au fost executate exact așa cum era proiectul” și că „spre deosebire de alți parteneri cu care am lucrat și care nu știau ce vor, aici, în Bacău, am găsit oameni ce merită toate felicitările, inclusiv pentru modul în care înțeleg lucrul în echipă”. Invitată de onoare la manifestarea de sâmbătă, fosta campioană olimpică la maraton, Constantina Diță, președinta Federației Române de Atletism a dezvăluit că o structură precum „Athletic Park” „va fi o motivație deosebită pentru copiii care vor să se apuce de sport, indiferent dacă vorbim de atletism sau alte discipline”.

Constantina Diță a donat muzeului de la Athletic Park una din perechile de pantofi sport utilizate în cariera sa prodigioasă, îmbogățind astfel colecția Sălii Campionilor care propune numele celor mai importanți performeri din istoria sportivă a Bacăului. Nume de campioni olimpici, de campioni mondiali și de campioni europeni la nivel de seniori în calitate de sportivi și antrenori precum Doina Melinte, Mihaela Melinte, Relu Auraș, Monica Roșu, Eusebiu Diaconu, Ion Butucaru, Simona Axinte, Constantin Popovici sau Florin Grapă, iar galeria Sălii Campionilor nu se oprește aici.

„Bacăul rămâne casa mea, iar faptul că Bacăul beneficiază, azi, de un asemenea parc atletic, care include și un muzeu al sportului reprezintă o mare bucurie pentru mine”, a ținut să precizeze campioana olimpică de la Los Angeles, din 1984, Doina Melinte, în timp ce Relu Auraș, antrenor prezent la șase olimpiade, a amintit că „sportul rămâne principalul mesager, iar atunci când vezi în dreapta ta steagul Statelor Unite, în stânga pe cel al Rusiei, iar tu, sub drapelul României, te situezi pe cea mai înaltă treaptă constituie o satisfacție fantastică”.

