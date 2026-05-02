Bărbat din Vaslui, reținut după ce a fost prins băut la volan și cu permisul suspendat

Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Onești au depistat în trafic un bărbat de 44 de ani, din județul Vaslui, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Urechești, aflându-se sub influența alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, din verificările efectuate în bazele de date ale poliției s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în acest caz.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto să nu urce la volan după ce au consumat băuturi alcoolice, să aleagă alternative sigure de deplasare și să respecte legislația rutieră în vigoare.