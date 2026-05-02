Primarul Bacăului anunță sprijin pentru Ansamblul de Percuție „Spirit” al Colegiului de Artă

Primarul municipiului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a transmis că administrația locală va continua să susțină elevii talentați din oraș, după prestația Ansamblului de Percuție „Spirit” în cadrul unui eveniment desfășurat la Teatrul Bacovia.

Potrivit edilului, ansamblul format din elevii claselor de percuție de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” a susținut un moment apreciat în cadrul Turneului Ansamblurilor de Percuție organizat în municipiu.

Primarul a precizat că, în urma solicitărilor venite din partea colegiului, Primăria a sprijinit dotarea instituției cu instrumente muzicale necesare activităților educaționale și artistice. Astfel, au fost achiziționate un marimbafon, un xilofon, patru timpani, un handpan, precum și mai multe instrumente de mici dimensiuni, printre care bongo, tamburine și shaker.

„Îi voi susține mereu pe copiii talentați ai orașului”, a transmis primarul într-o postare publică, subliniind că investițiile în educație trebuie să vizeze nu doar modernizarea clădirilor școlare, ci și sprijinirea talentului și a muncii elevilor.

Edilul a felicitat membrii ansamblului pentru prestația lor artistică și pentru rezultatele obținute pe scenă.