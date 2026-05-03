Județul Bacău în economia României socialiste: bilanțul anului 1971 și începutul anului 1972

Primăvara anului 1972 a fost momentul în care presa locală din județul Bacău a prezentat rezultatele economice obținute în anul 1971 și în primele luni ale celui de-al doilea an al cincinalului 1971–1975. Articolul publicat în ziarul „Steagul Roșu” la 3 mai 1972 reflectă modul în care autoritățile locale evaluau contribuția județului la dezvoltarea economiei naționale, în contextul sistemului de planificare centralizată și al întrecerii socialiste dintre unitățile economice și dintre județe.

Distincții acordate unităților economice

Un element important al bilanțului îl constituie distincțiile acordate unor unități din județ pentru realizările din anul 1971. Patru unități economice au fost decorate cu „Ordinul Muncii” clasa I, una dintre principalele distincții economice ale statului socialist:

Grupul Industrial Petrochimic Borzești , unul dintre cele mai mari centre petrochimice ale Moldovei;

, unul dintre cele mai mari centre petrochimice ale Moldovei; Cooperativa Agricolă de Producție Săucești ;

; Cooperativa Agricolă de Producție Horgești ;

; Stațiunea pentru Mecanizarea Agriculturii Hemeiuși.

Distincțiile recompensau depășirea indicatorilor de plan și contribuția acestor unități la dezvoltarea industriei și agriculturii județului.

Rezultatele industriei

Potrivit bilanțului prezentat în articol, industria județului Bacău a înregistrat rezultate notabile în primul an al cincinalului. În primele patru luni ale anului 1972 s-a realizat o producție marfă industrială suplimentară de peste 50 milioane lei, indicator care sugera un început favorabil pentru îndeplinirea obiectivelor anuale.

Un rol central în economia județului îl avea complexul petrochimic de la Borzești. În anul 1971 acesta a realizat:

un spor de 75 milioane lei la producția globală ,

, 44 milioane lei producție marfă peste plan ,

, producții suplimentare la mai multe produse chimice importante, printre care: aproximativ 1.050 tone sodă caustică , 937 tone mase plastice , 1.500 tone cauciuc sintetic , 13.255 tone benzină .



Aceste rezultate reflectau importanța industriei chimice în structura economică a județului.

Alte unități industriale și economice evidențiate

Articolul menționează și alte unități din județ care au obținut rezultate remarcabile în întrecerea socialistă:

Întreprinderea textilă Buhuși , declarată pentru a cincea oară consecutiv întreprindere fruntașă pe ramură. În 1971 aceasta a depășit planul cu peste 22,6 milioane lei la producția globală și 21,3 milioane lei la producția marfă .

, declarată pentru a cincea oară consecutiv întreprindere fruntașă pe ramură. În 1971 aceasta a depășit planul cu peste și . Trustul de construcții din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej (astăzi Onești), care a realizat 61 milioane lei producție suplimentară de construcții-montaj și a finalizat 48 de obiective industriale și social-culturale .

(astăzi Onești), care a realizat și a finalizat . Termocentrala Borzești , care a economisit aproximativ 12.000 tone combustibil și a obținut beneficii suplimentare de peste 77 milioane lei .

, care a economisit aproximativ și a obținut beneficii suplimentare de peste . Unitatea de exploatare și industrializare a lemnului din zona Trotușului, evidențiată pentru depășirea planului la producția de material lemnos.

din zona Trotușului, evidențiată pentru depășirea planului la producția de material lemnos. Secția ECT-2 Bacău din domeniul instalațiilor feroviare de centralizare și telecomandă, remarcată pentru îmbunătățirea siguranței circulației feroviare.

Rezultatele agriculturii

Agricultura județului Bacău a avut, potrivit bilanțului oficial, rezultate care au situat județul pe locul VI la nivel național. Printre performanțele evidențiate se numără:

43.727 kg sfeclă de zahăr la hectar obținute la CAP Săucești;

obținute la CAP Săucești; 5.242 kg porumb la hectar la CAP Horgești.

Stațiunea pentru Mecanizarea Agriculturii Hemeiuși a fost, de asemenea, apreciată pentru contribuția sa la creșterea producțiilor agricole în cooperativele pe care le deservea.

Rezultate în dezvoltarea urbană

Pe lângă activitatea economică, articolul menționează și rezultatele în competiția națională pentru gospodărirea localităților. Municipiul Bacău a ocupat locul I pe țară, iar orașele Buhuși și Slănic-Moldova s-au clasat, la rândul lor, printre localitățile fruntașe.

Obiectivele economice pentru anul 1972

Pentru anul 1972, conducerea județeană stabilise obiectivul realizării unei producții marfă industriale suplimentare de 130 milioane lei. Rezultatul din primele patru luni – peste 50 milioane lei producție suplimentară – era considerat un pas important în atingerea acestei ținte.

Concluzii

Articolul din Steagul Roșu oferă o imagine asupra structurii economiei județului Bacău la începutul anilor 1970 și asupra modului în care realizările economice erau prezentate în presa epocii. Datele prezentate indică:

rolul dominant al industriei petrochimice de la Borzești ;

; existența unor centre industriale importante , precum Buhuși și Gheorghe Gheorghiu-Dej;

, precum Buhuși și Gheorghe Gheorghiu-Dej; rezultate notabile în agricultură , confirmate prin clasarea pe locul VI la nivel național;

, confirmate prin clasarea pe locul VI la nivel național; implicarea mai multor unități economice în întrecerea socialistă, mecanism caracteristic economiei planificate.

În ansamblu, documentul reflectă ambiția autorităților locale de a consolida poziția județului Bacău în economia României socialiste și de a contribui la realizarea obiectivelor stabilite în cadrul cincinalului 1971–1975.