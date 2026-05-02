Bacău: Stare de alertă propusă în 65 de localități din cauza riscului întreruperii serviciului de salubrizare

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău a adoptat, în ședința extraordinară din 30 aprilie 2026, Hotărârea nr. 5 privind propunerea declarării stării de alertă în 65 de unități administrativ-teritoriale din județ, în contextul riscului întreruperii serviciului public de salubrizare.

Decizia vine după notificarea transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău privind încetarea contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale. Autoritățile consideră că situația poate genera o stare de urgență la nivel local, prin acumularea de deșeuri și apariția unor riscuri pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător.

Potrivit hotărârii adoptate de CJSU, declararea stării de alertă este propusă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 2 mai 2026 și până la 1 iunie 2026.

În acest interval, autoritățile vor aplica un plan de măsuri destinat menținerii funcționării serviciului de salubrizare și reducerii impactului asupra populației.

Printre măsurile prevăzute se numără identificarea și contractarea unor operatori alternativi pentru colectarea și transportul deșeurilor, stabilirea unor fluxuri minime de colectare cu prioritate pentru zonele cu densitate mare a populației, unitățile sanitare și instituțiile publice, precum și coordonarea temporară a traseelor de colectare.

De asemenea, autoritățile vor monitoriza impactul asupra sănătății populației și asupra mediului, prin implicarea Direcției de Sănătate Publică, Direcției de Mediu și Direcției Sanitar-Veterinare. Garda Națională de Mediu va intensifica activitățile de control pentru prevenirea depozitării ilegale a deșeurilor.

Planul mai prevede interzicerea descărcării sau stocării temporare a deșeurilor pe terenuri neautorizate și transportul acestora direct către depozitele conforme. În zonele unde se vor acumula cantități mari de deșeuri, autoritățile locale vor organiza acțiuni de salubrizare și vor aplica măsuri de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Pentru coordonarea intervențiilor va fi constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean Bacău, ADIS Bacău, DSP, Gărzii de Mediu, DSVSA și Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Autoritățile vor derula totodată campanii de informare a populației privind respectarea normelor de igienă și gestionarea corectă a deșeurilor în perioada stării de alertă.