Fotbal/ Liga 3: Aerostar câștigă și respiră

„Aviatorii” au demolat cu 3-0 lidera play-out-ului din Seria 1, CSM Vaslui, grație „dublei” lui Corban (min. 10 și 27) și a golului înscris de Pantelei (min. 25), reușita permițându-le să se îndepărteze de zona minată

Divizionara C Aerostar Bacău câștigă. Câștigă din nou. Și respiră. Respiră mai adânc și mai bine. La o săptămână după prețioasa victorie de la Adjud (3-2 cu un gol înscris in-extremis), „aviatorii” au bifat alte trei puncte. De data aceasta într-o manieră mult mai clară, contra liderei play-out-ului din Seria 1, CSM Vaslui. Vineri, în uvertura etapei a cincea din play-out, echipa antrenată de Andrei Întuneric și Claudiu Filip a demolat pur și simplu Vasluiul, impunându-se cu un sec 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, Alex Corban deschizând scorul în min. 10, Denis Pantelei majorându-l în min. 25, pentru ca după alte două minute Corban să realizeze „dubla” și să închidă tabela. Reușita permite Aerostarului să ajungă la cota 32 de puncte, la +3 de primul loc retrogradabil direct și la un punct distanță de poziția a șasea (ce intră în hora retrogradării prin malaxorul calculelor) și care este ocupată acum de CS Gheorgheni, surclasată acasă cu 4-0 de CSM Adjud. „Aviatorii”, care se pregătesc să se deplaseze pe terenul viceliderei AFC Odorheiu Secuiesc, nu au scăpat complet de griji, dar victoria de vineri și, în special, revirimentul din ultima perioadă reprezintă, cum spuneam, oxigen. Dacă Aerostar a câștigat în weekend, în schimb celelalte două divizionare C băcăuane, Viitorul Onești și FC Bacău 2 au înregistrat înfrângeri. În play-off-ul Seriei 1, oneștenii au cedat cu 2-0 la Sfântu-Gheorghe, în fața lui Sepsi 2, rămânând astfel pe locul 4 în play-off, în timp ce FC Bacău 2 a fost învinsă cu 4-0 la Rădăuți, de Bucovina și continuă să dețină „lanterna roșie”.

Play-out/ Seria 1

Rezultatele etapei a cincea : Aerostar Bacău- CSM Vaslui 3-0, ACS USV Iași- AFC Odorheiu Secuiesc 1-1, CS Gheorgheni- CSM Adjud 0-4, Bucovina Rădăuți- FC Bacău 2 4-0.

Programul etapei viitoare/ vineri, 8 mai, ora 18.00: AFC Odorheiu Secuiesc- Aerostar Bacău, FC Bacău 2- CSM Adjud. Sâmbătă, 9 mai, ora 18.00 : Bucovina Rădăuți- ACS USV Iași, CSM Vaslui- CS Gheorgheni.