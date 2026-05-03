Oneștiul își va ridica singur gunoiul după retragerea operatorului de salubritate

Municipiul Onești va asigura, începând de luni, 4 mai, ridicarea deșeurilor menajere prin forțe proprii, după ce operatorul care deservea zona a încetat colectarea în 65 de localități din județul Bacău, a anunțat purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină.

Potrivit acestuia, colectarea deșeurilor a fost sistată începând cu 2 mai în cele 65 de localități, inclusiv în municipiul Onești.

Situația a fost analizată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, desfășurat în prezența prefectului județului Bacău, a președintelui Consiliului Județean și a inspectorului-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău. În urma discuțiilor, autoritățile au instituit stare de alertă la nivelul tuturor localităților afectate.

„Începând de luni, 4 mai, ridicarea deșeurilor în municipiul Onești se va realiza prin forțe proprii. Dacă situația nu va reveni la normal în următoarele zile, luăm în calcul inclusiv achiziția de utilaje specifice pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere”, a declarat Laurențiu Neghină.

Reprezentantul Primăriei Onești a precizat că administrația locală va lua toate măsurile necesare pentru ca efectele acestei situații să fie resimțite cât mai puțin de locuitorii municipiului.

Autoritățile locale le-au mulțumit cetățenilor pentru înțelegere și au transmis că vor informa populația în funcție de evoluția situației.