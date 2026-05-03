Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, victorie de locul 1

FC Bacău câștigă, rivalele Concordia Chiajna și Olimpia Satu Mare pierd. Astfel se poate rezuma etapa a șasea, penultima a sezonului, din play-out-ul Ligii 2. Deznodământul rundei de sâmbătă le-a permis băcăuanilor să preia șefia Grupei B a play-out-ului, cu două puncte avans față de contracandidatele la primul loc. În timp ce Chiajna a cedat cu 1-0 la Afumați, iar Olimpia Satu-Mare a fost învinsă acasă cu 2-0 de Șelimbăr, FC Bacău a onorat ultimul său joc stagional pe teren propriu, impunându-se cu 1-0 contra Dumbrăviței. Singurul gol al meciului a fost înscris de unul din produsele Academiei băcăuane, Codrin Oasenegre, care a finalizat în min. 63 un corner executat de Patrick Petre. Și apropo de Academia FC Bacău fondată de Cristian Ciocoiu în 2014: la jocul de sâmbătă, de la Ruși Ciutea, gazdele au utilizat nu mai puțin de șase jucători formați în propria pepinieră: Maxim Gumenco, Mario Bordea, Daniele Luncașu, Codrin Oasenegre, Andrei Gaciu și David Banu. Ultimii doi, ambii mijlocași născuți în 2009, și-au făcut debutul oficial în eșalonul secund cu ocazia întâlnirii contra Dumbrăviței. O întâlnire în care FC Bacău a mizat pe un „11” de start compus din Gumenco- Bordea, Cimbru, Forisz, Coajă- Pitrică, I. Chirilă, Cîrstean- Luncașu, A. Pavel, Aftanache, pe pe parcurs mai intrând P. Petre, Oasenegre, R. Ciobanu, Banu și Gaciu. Runda viitoare, cea care va pune punct campionatului la nivel de play-out, băcăuanii vor evolua pe terenul Șelimbărului, echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării. Și apropo de retrogradare: din Grupa A, Ceahlăul Piatra Neamț și AFC Câmpulung sunt picate matematic în LIga 3, la fel ca și CS Tunari în Grupa B.

Play-out, Grupa B

Rezultatele etapei a șasea : CS Afumați- Concordia Chiajna 1-0, FC Bacău- CSC Dumbrăvița 1-0, CSM Reșița- CSC Șelimbăr 0-2, Oimpia Satu- Mare- CS Tunari 1-1.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 9 mai, ora 11.00 : CS Tunari- CSM Reșița, CSC Șelimbăr- FC Bacău, CSC Dumbrăvița- CS Afumați, Concordia Chiajna- Olimpia Satu Mare.

Clasament : 1) FC Bacău 42 p., 2) Concordia Chiajna 40p. (golaveraj 8-3), 3) CSM Reșița 40p. (5-7), 4) CS Afumați 37p., 5) CSC Dumbrăvița 29p., 6) Olimpia Satu Mare 27p. (14-7), 7) CSC Șelimbăr 27p. (4-8), 8) CS Tunari 24p.

Dan Sion