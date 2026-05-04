CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI- convocare A.G.E.A.

Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J1991000493044, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, prin Decizia C.A. nr. 1 din 30.04.2026, convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“A.G.E.A.”) in data de 05.06.2026, ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participle actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 22.05.2026, considerată ca data de referință.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea negocierii și încheierii de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, a oricăror acte adiționale la toate și/sau oricare dintre contractele de facilitate de credit în derulare contractate de la CEC Bank S.A., Garanti Bank S.A., UniCredit Bank S.A. (succesor legal al Alpha Bank Romania S.A.), UBS Switzerland AG, având ca obiect orice modificări ale contractelor de credit, incluzând dar fără a se limita la: prelungirea facilităților de credit, reeșalonarea plăților, înlocuirea sau derogarea de la anumite prevederi contractuale, modificarea/înlocuirea garanțiilor constituite în favoarea băncilor.

2. Aprobarea negocierii și încheierii de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, a oricăror acte adiționale la toate și/sau oricare dintre contractele adiacente contractelor de credit menționate la punctul 1 (dacă este cazul), incluzând dar fără a se limita la: contracte ipoteca mobiliară și imobiliară, contracte de cesiune; aprobarea încheierii unor noi contracte de ipotecă mobiliară și imobliară în vederea înlocuirii anumitor garanții sau reașezării structurii de garanții, în scopul garantării îndeplinirii obligațiilor de plată aferente facilităților de credit în curs de derulare menționate la punctul 1.

3. Aprobarea negocierii și încheierii de către Chimcomplex S.A. Borzești a unui act adițional la contractul „Intercreditor Agreement”, în curs de derulare între Chimcomplex S.A. cu CEC Bank S.A. și UniCredit Bank S.A. (succesor legal al Alpha Bank Romania S.A.), având ca obiect orice modificări ale prevederilor acestuia, dacă este cazul, pentru a aduce la îndeplinire și/sau pentru a fi în concordanță cu operațiunile prevăzute la punctele 1 și 2 de mai sus.

4. Aprobarea negocierii și încheierii de către Chimcomplex S.A. Borzești oricăror acte adiționale la Convențiile de Garantare încheiat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., pentru garantarea facilităților de credit acordate de Garanti Bank S.A, dacă este cazul, pentru a aduce la îndeplinire și/sau pentru a fi în concordanță cu operațiunile prevăzute la punctele 1 și 2 de mai sus.

5. Ratificarea tuturor actelor prin care se implementează oricare dintre operațiunile prevăzute la punctele 1, 2, 3 și 4 de mai sus, semnate de Președintele Consiliului de Administrație în perioada cuprinsă între data publicării prezentului convocator și data hotărârii AGEA, dar nu mai târziu de 05.06.2026.

6. Aprobarea mandatării domnului Ștefan Vuza – Președinte al Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească următoarele:

a) negocierea și semnarea tuturor contractelor prevăzute la pct. 1, 2, 3 si 4 de mai sus;

b) negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor adiacente documentelor de finantare si de garantare prevazute la pct. 1, 2, 3 si 4 de mai sus;

c) întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Chimcomplex S.A. Borzești, cu scopul de efectua operațiunile menționate anterior;

d) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricaror dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricăror substituenți și agenți cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de a acționa în numele Chimcomplex S.A. Borzești.

7. Aprobarea datei de 30.06.2026, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.

8. Aprobarea datei de 29.06.2026, ca dată “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

9. Imputernicirea avocat Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus dispuse de adunarea generala, în relația cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta instituție în acest scop.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.com si la sediul societatii, incepand cu data de 05.05.2026.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale pana pe data de 19.05.2026;

– de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;

– ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 19.05.2026, ora 12, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.com, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.06.2026.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.com.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.com, incepand cu data de 05.05.2026.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitătatii de acţionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.06.2026”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.06.2026.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.com.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.06.2026”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.06.2026”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.