Investițiile din județul Bacău au crescut ușor în 2025, dar structura lor se schimbă semnificativ

Volumul total al investițiilor realizate în județul Bacău în anul 2025 a înregistrat o creștere modestă comparativ cu anul precedent, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, investițiile realizate de agenții economici incluși în eșantion au fost cu 1,9% mai mari decât în perioada similară din 2024.

Investițiile private rămân dominante

Structura investițiilor arată că proprietatea integral privată continuă să dețină cea mai mare pondere, cu 54% din totalul investițiilor, deși nivelul este mai mic decât în 2024, când aceasta ajungea la 60,2%.

Pe locul al doilea se află investițiile realizate de sectorul public de interes național și local, care au reprezentat 38,1% din total, în creștere față de 30,6% în anul precedent. În schimb, investițiile realizate de capitalul străin au avut o pondere mult mai redusă, de 2,1%, în scădere semnificativă față de 7,1% în 2024.

Datele indică astfel o creștere a rolului investițiilor publice în economia județului, în timp ce capitalul străin pare să fi redus ritmul investițional în regiune.

Construcțiile domină structura investițiilor

Analiza tipurilor de investiții arată că lucrările de construcții reprezintă cea mai mare parte a investițiilor din județ. În 2025 acestea au avut o pondere de 50,1% din total, mult peste nivelul de 32,6% înregistrat în 2024.

În schimb, investițiile în utilaje cu și fără montaj au scăzut la 25,7%, față de 43,9% în anul precedent, ceea ce indică o reducere a investițiilor directe în echipamente productive.

Totodată, mijloacele de transport au reprezentat 11,4% din totalul investițiilor, în scădere față de 16,2% în 2024, iar alte cheltuieli de investiții au ajuns la 12,8%, față de 7,3% în anul anterior.

Evoluții diferite pe categorii

Datele statistice arată că, în trimestrul IV din 2025, volumul total al investițiilor a fost cu 14,5% mai mare decât în aceeași perioadă din 2024. Pe categorii, investițiile în construcții au crescut puternic, ajungând la 153,2% față de trimestrul IV din 2024.

În schimb, investițiile în utilaje au scăzut la 60,7%, iar cele în mijloace de transport la 73,4%, semnalând o diminuare a investițiilor în dotarea tehnologică a companiilor.

Semnal pentru economia locală

Specialiștii consideră că aceste evoluții reflectă o reorientare a investițiilor către infrastructură și construcții, în timp ce investițiile productive – în utilaje și echipamente – au încetinit.

Pe termen lung, economiștii atrag atenția că menținerea unui echilibru între investițiile în construcții și cele în tehnologie și echipamente este esențială pentru dezvoltarea competitivă a economiei locale.

În ansamblu, anul 2025 aduce pentru județul Bacău o creștere modestă a investițiilor, dar și schimbări importante în structura acestora, cu accent mai mare pe construcții și pe investițiile din sectorul public.