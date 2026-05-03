Colectarea deșeurilor, suspendată temporar în comuna Agăș după expirarea contractului cu operatorul de salubritate

Colectarea deșeurilor menajere este suspendată temporar în comuna Agăș după expirarea, la 30 aprilie 2026, a contractului cu operatorul de salubritate Romprest, situație care afectează în total 65 de localități din județul Bacău.

Autoritățile locale au anunțat că locuitorii sunt rugați să nu scoată pubelele pentru deșeurile menajere până la clarificarea situației, întrucât serviciul de colectare nu mai este asigurat în prezent de fostul operator.

„Contractul firmei Romprest pentru colectarea și transportul deșeurilor a expirat la data de 30 aprilie 2026. Această situație afectează 65 de localități din județul Bacău, iar comuna Agăș se numără printre acestea”, au transmis reprezentanții Primăriei Agăș într-o informare adresată cetățenilor.

Primăria a precizat că deșeurile reciclabile – carton, plastic și metal – au fost ridicate sâmbătă, 2 mai, de angajații instituției, pentru a preveni acumularea acestora.

Situația este similară și în alte localități din județ, inclusiv în municipiul Onești, unde autoritățile au anunțat că, începând cu 4 mai, ridicarea deșeurilor menajere va fi realizată temporar prin forțe proprii, în contextul în care fostul operator a încetat activitatea.

Între timp, autoritățile din Agăș spun că poartă discuții cu alți operatori de salubritate pentru reluarea serviciului în cel mai scurt timp posibil.

„Lucrăm în mod activ pentru rezolvarea acestei situații și sperăm ca problema să fie soluționată cât mai curând posibil”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Autoritățile le mulțumesc locuitorilor pentru înțelegere și răbdare până la găsirea unei soluții pentru reluarea serviciului de colectare a deșeurilor.