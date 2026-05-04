Grătarul în natură, permis doar în zone special amenajate. Amenzile pot ajunge la 5.000 de lei

Sezonul ieșirilor la iarbă verde aduce din nou în atenția autorităților regulile privind organizarea picnicurilor în spațiile publice. Conform legislației în vigoare, grătarele în aer liber sunt permise doar în zone special amenajate, iar nerespectarea acestei reguli poate aduce amenzi consistente, de până la 5.000 de lei.

Reglementările sunt stabilite prin Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, act normativ adoptat pentru a limita poluarea și riscul de incendii în zonele de agrement. În ultima perioadă, autoritățile au intensificat controalele pentru a verifica modul în care sunt respectate aceste prevederi.

Potrivit legii, activitatea de picnic este definită ca orice activitate de recreere desfășurată în zone unde oamenii își petrec timpul liber – aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al administrațiilor locale – și care presupune consumul de alimente sau băuturi, cu sau fără aprinderea focului.

Două tipuri de zone pentru picnic

Legea stabilește două tipuri de spații unde pot avea loc astfel de activități.

Prima categorie este cea a zonelor indicate pentru activități de picnic. Acestea sunt spații prevăzute în planurile de zonificare ale parcurilor din interiorul localităților sau zone aflate în apropierea pădurilor situate în intravilan. În aceste locuri oamenii pot petrece timpul liber și pot consuma alimente, însă aprinderea focului nu este permisă.

A doua categorie este cea a zonelor special amenajate pentru picnic, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al administrațiilor locale. Aceste spații sunt dotate cu utilități și facilități specifice, inclusiv locuri special amenajate pentru aprinderea focului. Doar în aceste zone este permisă prepararea grătarelor.

În plus, focul trebuie aprins exclusiv în locurile destinate acestui scop și trebuie supravegheat permanent. Persoanele care nu respectă aceste reguli pot primi amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Obligații pentru organizatori și participanți

Legea impune și o serie de condiții privind infrastructura zonelor de picnic. Atât zonele indicate, cât și cele special amenajate trebuie să fie dotate cu containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor, inscripționate corespunzător, precum și cu toalete ecologice.

Participanții la picnicuri sunt obligați să arunce deșeurile separat, în containerele destinate fiecărei categorii. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 500 de lei.

De asemenea, aruncarea de țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele special amenajate pentru foc poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.000 de lei.

Cine poate aplica sancțiunile

Controlul respectării acestor reguli poate fi realizat de mai multe instituții. Amenzile pot fi aplicate de reprezentanții Garda Națională de Mediu, de polițiști – inclusiv de cei locali – de jandarmi sau de reprezentanții autorităților administrației publice locale.

Autoritățile reamintesc că scopul acestor măsuri este protejarea mediului și prevenirea incendiilor, în special în zonele frecventate de turiști și de cei care aleg să petreacă timpul liber în natură.