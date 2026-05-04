ICCJ îl achită definitiv pe fostul primar din Bârsănești, Gelu Botezatu, după condamnarea care i-a adus pierderea funcției

Fostul viceprimar al comunei Bârsănești a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind presupusa fraudare a fondurilor europene, fiind declarat nevinovat. Decizia vine însă după ce acesta și-a pierdut deja mandatul de consilier local și funcția de viceprimar, ca urmare a condamnării definitive pronunțate anterior.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus achitarea definitivă a fostului primar al comunei Bârsănești, Gelu Botezatu, admițând recursul în casație formulat de acesta într-un dosar privind presupusa fraudare a fondurilor europene.

Potrivit Hotărârii nr. 318 din 29 aprilie 2026, pronunțată de completul nr. 4 AP, instanța supremă a admis recursul în casație și a dispus achitarea inculpatului pentru infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false în vederea obținerii de fonduri europene, în formă de tentativă.

Decizia ICCJ desființează hotărârile anterioare de condamnare pronunțate de Tribunalul Bacău și menținute de Curtea de Apel Bacău. Instanța supremă a dispus, totodată, anularea formelor de executare emise în baza sentinței penale din iunie 2025 și a înlăturat obligațiile privind plata cheltuielilor judiciare stabilite anterior.

Conform soluției, pronunțată în baza prevederilor Codului de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar decizia este definitivă.

În luna februarie, prefectul județului Bacău a emis ordinul de încetare de drept a mandatului de consilier local și, implicit, de viceprimar al comunei Bârsănești, în urma condamnării definitive pronunțate anterior.

Gelu Botezatu fusese trimis în judecată în 2024 de procurorii Direcția Națională Anticorupție, fiind acuzat că, în perioada 2020–2021, când ocupa funcția de primar al comunei Bârsănești, ar fi depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale documente inexacte pentru obținerea de fonduri europene.

Ulterior, acesta a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bacău la doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de doi ani și șase luni. În baza acestei condamnări, mandatul său de ales local a încetat de drept.

În actualul mandat, Botezatu fusese ales consilier local pe lista Partidul Social Democrat și desemnat viceprimar al comunei.

Decizia definitivă de achitare a ICCJ intervine după pierderea funcției publice, situația juridică a fostului edil fiind astfel schimbată în mod semnificativ.