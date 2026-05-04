Maratonul performanței: ziua în care un elev din Bacău a sfidat limitele: calificat la trei olimpiade internaționale

La Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu Bacău, performanța nu se măsoară doar în medalii, ci și în rezistența de a merge mai departe atunci când alții s-ar opri. Povestea lui Alexandru-Ioan Jicu este, poate, una dintre cele mai intense demonstrații de ambiție din acest an școlar.

Pe 28 aprilie, într-o zi care pentru mulți ar fi părut imposibilă, Alex a intrat într-un adevărat maraton intelectual. La ora 10:00 dimineața, în Sibiu, începea prima probă: cinci ore de baraj pentru calificarea în lotul lărgit la Chimie. Concentrare totală, calcule, formule și decizii rapide – toate consumând o energie greu de imaginat.

După doar o oră de pauză, fără timp real de refacere, a urmat o nouă provocare: alte cinci ore de examen, de această dată la Fizică, disciplină la care era deja calificat în lotul lărgit de seniori. Zece ore de efort continuu, într-o singură zi.

Seara nu a adus odihnă. Drumul a continuat spre Vălenii de Munte, iar dimineața următoare, la ora 9:00, Alex era din nou în bancă, pregătit pentru încă o probă de baraj la Fizică.

În timp ce rezolva problemele, vestea a venit aproape în tăcere: reușise să se califice în lotul lărgit la Chimie. Pentru un moment, ar fi fost suficient. Dar pentru el, acesta era doar începutul.

Au urmat zile la fel de intense, cu probe dificile și concurență acerbă. Rezultatul? O performanță rară, mai ales pentru un elev de clasa a X-a: calificarea la trei dintre cele mai importante competiții internaționale de fizică – Olimpiada Internațională de Fizică, Olimpiada Europeană de Fizică și Olimpiada Asiatică de Fizică.

În spatele acestor rezultate nu stă doar inteligența, ci și o alegere curajoasă. Mulți i-au spus să se concentreze pe o singură disciplină. Să nu riște. Să nu își împartă energia. Alex a ales altfel.

Parcursul său din acest an vorbește de la sine: participări la etapele naționale la Matematică și Biologie, locul I la Fizică, locul al II-lea la Chimie, iar calendarul nu se oprește aici – urmează Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică și apoi Științele Pământului.

Într-o lume în care performanța este adesea asociată cu specializarea strictă, povestea lui arată că pasiunea, dublată de muncă și încredere, poate depăși tiparele.

La finalul acestui maraton, rămâne nu doar imaginea unui elev excepțional, ci și lecția unei generații care învață să nu își limiteze visurile.