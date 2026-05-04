Bacău: Pisică salvată dintr-un copac de pompierii ISU, după o intervenție cu încărcătură emoțională

Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău au intervenit pentru salvarea unei pisici rămase blocată într-un copac, într-o misiune care, deși aparent obișnuită, a fost marcată de emoție.

Potrivit instituției, echipajul deplasat la fața locului a găsit animalul speriat, urcat la o înălțime de unde nu mai putea coborî singur. Salvatorii au acționat cu calm și răbdare, utilizând echipamentele specifice pentru a evita orice mișcare bruscă ce ar fi putut accentua starea de teamă a felinei.

După câteva momente tensionate, pisica a fost coborâtă în siguranță. Animalul nu a fost rănit, însă era vizibil obosit în urma experienței.

Intervenția s-a încheiat fără incidente, reprezentanții ISU subliniind că activitatea pompierilor nu se limitează la stingerea incendiilor sau gestionarea situațiilor de urgență majore, ci include și salvarea vieților aflate în dificultate, indiferent de dimensiunea acestora.