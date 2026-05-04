Colectarea deșeurilor, suspendată la Urechești: stare de alertă în 65 de localități din Bacău

Autoritățile locale din Urechești au anunțat suspendarea temporară a colectării deșeurilor menajere, în contextul încetării contractului dintre operatorul de salubritate și ADIS Bacău.

Situația a determinat declararea stării de alertă în 65 de localități din județ, prin decizia Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău, pe o perioadă de 30 de zile, pe fondul riscului de întrerupere a unui serviciu esențial pentru sănătatea publică.

Potrivit anunțului transmis de primarul Neculai Stoica, în data de 7 mai 2026 nu va avea loc ridicarea gunoiului menajer, în lipsa unui operator desemnat legal care să preia activitatea de salubrizare.

Autoritățile le solicită cetățenilor să limiteze cantitatea de deșeuri generate și să le depoziteze exclusiv în gospodării, în pubele sau saci închiși, evitând abandonarea acestora pe domeniul public sau în natură. De asemenea, este recomandată compostarea deșeurilor biodegradabile, acolo unde este posibil, pentru a reduce impactul asupra mediului și riscurile sanitare.

Primăria atrage atenția că abandonarea deșeurilor este interzisă și sancționată conform legislației în vigoare.

În cazul în care situația nu va fi remediată rapid, administrația locală analizează posibilitatea închirierii unei autospeciale de colectare, împreună cu personal deservent, pentru a asigura preluarea deșeurilor menajere.

Autoritățile locale au precizat că vor reveni cu informații actualizate pe măsură ce vor apărea evoluții privind desemnarea unui nou operator de salubritate.