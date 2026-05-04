Peste 50 de sancțiuni și intervenții la incendii: bilanțul jandarmilor băcăuani în minivacanța de 1 Mai

Jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost mobilizați zilnic, în minivacanța de Ziua Muncii, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zonele de agrement, pe traseele turistice și în localitățile aglomerate din județ.

Potrivit instituției, peste 100 de persoane au fost informate cu privire la regulile de conduită în spațiul public și în zonele montane, în cadrul campaniilor „Spațiul public este al tuturor!” și „În siguranță pe munte!”, desfășurate în stațiuni și localități precum Slănic Moldova, Târgu-Ocna, Onești, Oituz și Poiana Sărată.

În perioada menționată, jandarmii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 12.000 de lei, conform prevederilor Legea nr. 61/1991. De asemenea, au fost întocmite acte de sesizare pentru șase posibile infracțiuni.

Intervențiile operative au inclus și gestionarea unor situații de urgență. Astfel, în data de 1 mai, jandarmii au intervenit pentru limitarea și stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit în satul Helțiu, care amenința să se extindă către un lan de rapiță și o zonă împădurită. În 2 mai, aceștia au semnalat un alt incendiu pe malul râului Tazlău, intervenția fiind preluată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

Totodată, pe 3 mai, în cadrul unei acțiuni desfășurate într-un târg auto din județ, jandarmii au identificat trei persoane care comercializau articole vestimentare susceptibile a fi contrafăcute. În acest caz, au fost întocmite acte de sesizare penală în baza Legea nr. 84/1998, fiind vizată punerea în circulație a unor produse purtând mărci similare sau identice cu unele înregistrate.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc cetățenilor importanța respectării regulilor privind arderile controlate și a evitării comercializării de produse contrafăcute, subliniind că responsabilitatea civică a contribuit la desfășurarea minivacanței fără incidente grave.