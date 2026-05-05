Sărituri în apă/ CN Seniori și Juniori A și B: SCM Bacău, 36 de medalii naționale

În primul weekend al lunii mai, Complexul Sportiv de Natație din Otopeni a găzduit, în organizarea Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Campionatul Național de sărituri în apă rezervat Seniorilor și Juniorilor A și B.

La această competiție, SCM Bacău i-a avut ca reprezentanți pe Daria Toderașc, Karina Găitan, Teodora Iacob, Georgiana Iacob, Cosmin Hongu și Matei Craiu, care au cucerit în total 36 de medalii. Sportivii antrenați de Anișoara Șufariu, Mihaela Neagu, Adrian Gavriliu și Clara Gherase și-au trecut în cont 12 medalii de aur, 14 de argint și zece de bronz.

Rezultatele SCM Bacău la Naționalele de sărituri în apă

Daria Toderașc (antrenoare Anișoara Șufariu) : locul 1 trambulină 1 metru junioare A, locul 1 tramb. 3 m jA, locul2 platformă jA, locul 2 sincron 3m j, locul 2 sincron platf. J, locul 3 sincron 3m senioare.

Karina Găitan (antrenoare Anișoara Șufariu) : locul 1 tramb. 1m jB, locul 3 tramb. 3 m jB, locul 2 tramb. 3m sincron j, locul 3 platf. J, locul 3 tramb. 3m senioare.

Teodora Iacob (antrenori Mihaela Neagu și Adrian Gavriliu): locul 1 platf. jB, locul 2 platf. Senioare, locul 3 tr. 1m jB, locul 2 tr. 1m senioare, locul 1 tr. 3m jB, locul 2 tr. 3m senioare, locul 1 sincron 3m j, locul 2 sincron 3m j senioare, locul 4 sincron 3 m mixt, locul 1 sincron platformă j, locul 2 sincron platformă senioare, locul 4 team event.

Georgiana Iacob (antrenori Mihaela Neagu și Adrian Gavriliu) : locul 1 platf. jA, locul 1 sincron platf. J, locul 2 sincron platf. Senioare, locul 3 tr. 1m jA, locul 3 sincron tr. 3 m jA, locul 2 tr. 3 m jA.

Cosmin Hongu (antrenori Mihaela Neagu și Adrian Gavriliu) : locul 2 team event, locul 2 sincron 3m (alături de Constantin Popovici), locul 2 tr. 3m mixt.