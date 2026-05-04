CSM Moinești, podium internațional la Orheiul Vechi: locul 2 și locul 6 pentru cicliștii băcăuani

Sportivii secției de ciclism a CSM Moinești au participat, în acest weekend, la competiția internațională desfășurată în Orheiul Vechi, unde au obținut rezultate notabile.

Evenimentul „Orheiul Vechi XCM 2026 by SKODA”, organizat în raionul Orhei, a reunit sportivi din mai multe țări, pe un traseu considerat solicitant, atât prin profilul tehnic, cât și prin condițiile de teren.

Reprezentanții clubului băcăuan au evidențiat prestațiile lui Sebastian Marin, care a ocupat locul al doilea, și ale lui Laurențiu Marin, clasat pe poziția a șasea.

Participarea la competiția internațională a oferit sportivilor oportunitatea de a concura într-un cadru diferit și de a se adapta unor condiții noi de cursă, în compania unor adversari din afara țării.

Reprezentanții clubului au subliniat că experiența acumulată în astfel de competiții contribuie la dezvoltarea performanței sportive și la consolidarea nivelului competițional al cicliștilor.