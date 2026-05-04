Declarația D406 (SAF-T) pentru aprilie 2026: termen extins și obligații pentru contribuabili

Declarația informativă D406, aferentă fișierului standard de control fiscal SAF-T, trebuie transmisă către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) până la începutul lunii iunie 2026, ca urmare a unui calendar influențat de zilele libere legale.

Termenul-limită pentru aprilie 2026

Conform legislației în vigoare, termenul general pentru depunerea declarației D406 este ultima zi a lunii următoare perioadei de raportare. Astfel, pentru luna aprilie 2026, termenul inițial era 31 mai 2026. Totuși, deoarece această dată cade într-o perioadă de weekend prelungit — 31 mai (duminică), 1 iunie (Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii) — termenul se prelungește automat până marți, 2 iunie 2026.

Cine și cum transmite fișierul SAF-T

Transmiterea fișierului SAF-T se face, în general, lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicată pentru TVA, conform Ordinul ANAF nr. 1783/2021:

Contribuabilii cu perioadă fiscală lunară la TVA depun declarația D406 lunar;

Cei cu perioadă trimestrială, semestrială sau anuală (inclusiv neplătitorii de TVA) depun trimestrial.

Calendarul depunerilor din 2026 (până în prezent)

Pentru o imagine de ansamblu, iată termenele deja parcurse în acest an:

Ianuarie 2026 – depunere până la 2 martie 2026;

Februarie 2026 – depunere până la 31 martie 2026;

Martie 2026 și trimestrul I – depunere până la 30 aprilie 2026.

Extinderea obligației pentru firmele mici

Inițial, obligația depunerii SAF-T a revenit doar contribuabililor mari și mijlocii, însă începând cu anul 2025, aceasta a fost extinsă și la firmele mici. Nerespectarea termenelor de depunere poate atrage sancțiuni contravenționale cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

Recomandări pentru conformare corectă

Atât specialiștii în fiscalitate, cât și reprezentanții ANAF subliniază importanța verificării și testării fișierului SAF-T înainte de transmitere. Complexitatea acestui raport impune:

utilizarea unor soluții de automatizare pentru generarea fișierului;

desemnarea unei persoane sau a unei echipe dedicate pentru validare;

corectarea eventualelor erori sau neconcordanțe înainte de depunere.

Erorile repetate sau întârzierile pot duce, în timp, la creșterea gradului de risc fiscal atribuit companiei.

Aspecte speciale privind raportarea SAF-T