Aproape 19.500 de metri forați pentru studiul geotehnic al Autostrăzii A13 Brașov–Bacău

Echipa Compania Națională de Investiții Rutiere a verificat, la sfârșitul săptămânii trecute, stadiul mobilizării Prestatorului în cadrul contractului pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate al Autostrada A13 Brașov–Bacău, constatând un avans semnificativ al investigațiilor geotehnice.

Potrivit datelor oficiale, au fost forați aproximativ 19.500 de metri pentru studiul geotehnic, ceea ce reprezintă un progres de 1.000 de metri față de raportarea lunii anterioare. În teren sunt mobilizate cinci instalații de foraj în zona municipiului Onești, unde continuă investigațiile de specialitate.

De asemenea, Prestatorul efectuează teste presiometrice în forajele realizate pentru viitoarele tuneluri, etapă esențială pentru stabilirea caracteristicilor mecanice ale terenului.

Reprezentanții CNIR subliniază că un studiu geotehnic riguros constituie baza proiectării viitoarei autostrăzi, având un rol determinant în dimensionarea lucrărilor de artă, precum viaducte, poduri și tuneluri. Totodată, acesta contribuie la identificarea zonelor cu risc de alunecări de teren și la stabilirea soluțiilor optime pentru gestionarea apelor subterane și pluviale, prevenind astfel degradarea prematură a infrastructurii rutiere.

Sectorul Autostrada A13 Brașov–Bacău va asigura conexiuni strategice în rețeaua națională de transport. În zona Codlea, autostrada se va lega de viitoarea rută Sibiu–Făgăraș–Brașov printr-un nod de mare viteză, iar în apropiere de Răcăciuni va face joncțiunea cu Autostrada Moldovei A7, consolidând astfel coridorul rutier est–vest.