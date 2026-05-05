Băcăuancele Ariana Afrăsenei și Cristiana Chiticeanu, argint la Deva

În această primăvară s-a dat startul concursurilor la nivel național în gimnastica artistică. Prima etapă a Campionatului Național la Juniori II și III pe echipe și individual a avut loc, recent, la Deva. SCM Bacău nu a ratat întâlnirea cu podiumul.

Astfel, Ariana Afrăsenei și Cristiana Chiticeanu, vice-campioanele naționale din 2025 au confimat și în 2026. Cele două gimnaste băcăuane antrenate de Mirela Păun și Răzvan Dumitru au cucerit medalia de argint pe echipe la Juniori II nivel 5 (11 ani).

O reușită în ton cu valoarea și ambițiile Arianei și Cristianei. Etapa inaugurală de la Deva a consemnat, totodată, și debutul în competițiile naționale de profil a două gimnaste SCM Bacău Junioare 3 nivel 7 (9 ani): Maya Carnariu și Timea Marton.

Cele două debutante, pregătite și ele de antrenorii SCM Mirela Păun și Dumitru Răzvan, au avut evoluții care dau mari speranțe pe viitor.