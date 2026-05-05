Concursul național „Scoate violența școlară din anonimat” a fost lansat în județul Bacău

Concursul național de creație audio „Scoate violența școlară din anonimat” a fost lansat și în județul Bacău, în cadrul unui proiect derulat la nivelul Poliția Română, care continuă campania „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția.”, desfășurată cu rezultate pozitive în anul școlar anterior.

Inițiativa face parte din proiectul educațional „Scoate violența școlară din anonimat!”, implementat în anul școlar 2025–2026, și are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor, profesorilor, părinților și comunității privind importanța unui climat educațional sigur. Proiectul pune accent pe sesizarea faptelor antisociale și înțelegerea fenomenului de bullying în unitățile de învățământ preuniversitar.

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și constă în realizarea unui spot audio cu durata între 15 și 30 de secunde, care să transmită mesajul campaniei și să includă referiri la platforma www.sigurantascolara.ro. Organizatorii subliniază rolul radioului și al conținutului audio în influențarea comportamentelor și transmiterea mesajelor cu impact emoțional.

Potrivit organizatorilor, competiția urmărește stimularea creativității și originalității, dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de comunicare, precum și promovarea unui comportament nonviolent și a spiritului civic în rândul elevilor.

Participanții sunt încurajați să realizeze materiale audio de calitate, înregistrate în condiții optime, care să utilizeze elemente sonore sugestive și să transmită clar mesajul. Spoturile nu trebuie să conțină limbaj ofensator sau discriminatoriu și nu pot fi realizate cu ajutorul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Înscrierea se va face online, prin încărcarea materialelor și a documentelor necesare, inclusiv formularul completat de profesorul coordonator și acordurile privind prelucrarea datelor. Link-ul de înscriere va fi disponibil pe site-ul oficial al campaniei și pe canalele de social media dedicate siguranței școlare.

La nivel județean, proiectul este implementat de polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară și ai Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, care consideră siguranța elevilor o prioritate constantă.