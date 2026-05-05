Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, marcată pe 5 mai: „Acțiunile tale salvează vieți!”

Campania globală „Igiena mâinilor salvează vieți!”, susținută de Organizația Mondială a Sănătății, readuce în prim-plan importanța esențială a igienei mâinilor în prevenirea infecțiilor și protejarea sănătății publice.

Ediția din acest an a Zilei Mondiale a Igienei Mâinilor se desfășoară sub sloganul „Acțiunile tale salvează vieți!”, un apel adresat tuturor celor implicați în furnizarea și susținerea serviciilor de sănătate – de la personal medical și instituții, până la publicul larg.

Specialiștii subliniază că respectarea corectă a măsurilor de igienă a mâinilor contribuie semnificativ la reducerea infecțiilor și la utilizarea eficientă a resurselor din sistemele sanitare. Chiar și în condiții dificile, menținerea unor standarde adecvate de igienă rămâne esențială pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

Potrivit experților, o proporție importantă a infecțiilor asociate asistenței medicale poate fi prevenită prin igiena riguroasă a mâinilor și aplicarea la timp a măsurilor de control al infecțiilor. Aceste infecții continuă să exercite o presiune majoră asupra sistemelor de sănătate, afectând siguranța pacienților și contribuind la creșterea rezistenței la antimicrobiene, cu impact direct asupra mortalității, costurilor medicale și calității serviciilor.

Eficiența practicilor de igienă a mâinilor depinde în mod direct de condițiile din unitățile medicale, inclusiv accesul la apă, servicii de salubritate, gestionarea deșeurilor și facilități adecvate de igienă. Deficiențele în aceste domenii pot compromite actul medical și pot reduce încrederea populației în sistemul sanitar.

În contextul actual, marcat de resurse limitate și presiune crescută asupra unităților medicale, asigurarea igienei mâinilor devine mai importantă ca oricând. Ghidurile elaborate de Organizația Mondială a Sănătății recomandă utilizarea constantă a apei și săpunului, a prosoapelor de unică folosință și a dezinfectanților pe bază de alcool, alături de programe de educație și instruire.

Specialiștii atrag atenția că igiena mâinilor nu este un lux, ci o condiție fundamentală pentru siguranța pacientului și pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate.