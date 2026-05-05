Autostrada care se construiește contra timp: presiune maximă pe tronsonul Bacău – Pașcani

Pe tronsonul Bacău – Pașcani, liniștea aparentă a Moldovei a fost înlocuită de un zgomot continuu de motoare, utilaje și oameni care lucrează fără pauză. Ceea ce se întâmplă aici nu mai seamănă cu un șantier obișnuit, ci cu o desfășurare de forțe dusă la limită – o cursă contra cronometru în care fiecare zi contează în milioane de euro și în kilometri de autostradă.

În teren, proporțiile sunt greu de imaginat fără să le vezi. Peste 5.000 de muncitori și mai mult de 1.000 de utilaje grele lucrează simultan pe axa Focșani – Bacău – Pașcani. Fluxul este continuu: basculantele vin și pleacă fără oprire, stațiile de asfalt funcționează aproape non-stop, iar echipele se schimbă în ture, ca într-o uzină care nu se închide niciodată.

Zilnic, aproximativ 10.000 de tone de asfalt sunt turnate pe diferite sectoare, în timp ce terasamentele sunt alimentate cu zeci de mii de tone de material. Ritmul nu mai este doar susținut – este forțat. Șantierele nu mai au pauze reale, iar noaptea nu mai aduce liniște, ci doar reflectoare aprinse și lucrări care continuă sub presiunea termenelor.

În spatele acestei mobilizări fără precedent stă un obiectiv clar: respectarea termenului-limită impus de Planul Național de Redresare și Reziliență, august 2026. Este momentul critic al întregului proiect, pentru că de el depinde accesarea unei finanțări nerambursabile estimate la aproximativ 2,15 miliarde de euro.

Dar realitatea din teren complică această ecuație. Pe tronsonul Bacău – Pașcani, stadiul fizic al lucrărilor este estimat la doar 45–50%. Cu alte cuvinte, jumătate din autostradă trebuie construită într-un interval extrem de scurt, într-un domeniu în care etapele tehnice – de la fundație la stratul final – nu pot fi grăbite fără riscuri majore.

Această discrepanță transformă anumite sectoare în puncte critice. Fiecare întârziere, oricât de mică, se propagă în lanț. Fiecare zi pierdută înseamnă presiune suplimentară pe echipe, pe bugete și pe deciziile tehnice.

În paralel, alte tronsoane ale autostrăzii avansează într-un ritm accelerat, iar imaginea de ansamblu capătă proporții istorice. România se apropie de pragul de 320 de kilometri de autostradă construiți într-un interval scurt – un record pentru infrastructura națională. Pentru acest an, estimările indică deschiderea circulației pe aproximativ 124 de kilometri.

Și totuși, în spatele acestor cifre optimiste se ascunde o tensiune structurală majoră. Termenul contractual al constructorului este decembrie 2026, în timp ce termenul de eligibilitate pentru fondurile europene este august 2026. Patru luni care, pe hârtie, par nesemnificative, dar care în teren devin decisive.

Această diferență comprimă întregul calendar de execuție într-o fereastră rigidă, care nu ține cont de vreme, de dificultățile geotehnice sau de imprevizibilul inerent unui proiect de asemenea dimensiuni.

Astfel, pe șantierul Bacău – Pașcani se conturează o realitate dublă. Pe de o parte, o mobilizare fără precedent, cu resurse umane și tehnice impresionante. Pe de altă parte, o presiune constantă care transformă fiecare etapă într-o miză critică.

Aici, infrastructura nu se mai construiește doar cu beton și asfalt, ci cu timp. Fiecare kilometru turnat devine o unitate de timp câștigată. Iar fiecare întârziere nu mai este doar o problemă tehnică, ci un risc financiar major.

Autostrada prinde contur, dar nu în ritmul obișnuit al marilor proiecte. Ci într-un ritm accelerat, tensionat, aproape industrial – o cursă în care miza nu este doar conectivitatea Moldovei, ci capacitatea României de a duce la capăt unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din ultimii ani.