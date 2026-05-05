UNDERGROUND DANCE CENTER – un nou reper al dansului în Bacău

Într-un oraș în care energia tinerilor și dorința de performanță se dezvoltă de la o zi la alta, dansul își găsește un nou spațiu de exprimare: UNDERGROUND DANCE CENTER, un mediu dedicat mișcării, pasiunii și excelenței, cu două locații în Bacău.

Noul club reunește o comunitate solidă de sportivi – de la începători entuziaști până la dansatori de performanță – toți uniți de aceeași pasiune pentru dans. De-a lungul anilor, aceștia au reprezentat cu mândrie orașul în competiții naționale și internaționale, obținând numeroase titluri, inclusiv poziții de campioni și vicecampioni, atât în dans sportiv, cât și în zona street dance-ului.

Activitatea clubului este diversă și adaptată tuturor vârstelor și nivelurilor. Acesta oferă cursuri de dans sportiv (stiluri latino și standard), atât pentru copii, cât și pentru adulți, dar și clase de balet, dans contemporan și un univers dinamic de stiluri urbane: hip hop, locking, popping, dancehall, breaking, afro, house și diverse forme de exprimare prin dans. Fiecare curs este gândit pentru a dezvolta nu doar tehnica, ci și încrederea, expresivitatea și spiritul de echipă.

Dincolo de cursuri, clubul oferă și momente artistice pentru evenimente speciale: coregrafii pentru dansul mirilor, show-uri cu dansatori de performanță, momente interactive cu publicul și flashmob-uri care transformă orice spațiu într-o scenă plină de energie.

În spatele fiecărui pas se află o echipă dedicată de antrenori, sportivi și părinți, care cred în puterea dansului de a forma caractere și de a inspira generații.

UNDERGROUND DANCE CENTER nu este doar un club – este o comunitate. Un loc în care pasiunea prinde viață, iar visurile urcă pe podium.

Alătură-te și tu și contribuie la un obiectiv comun: să facem ca numele orașului Bacău să răsune pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numerele de telefon 0758 604 971/ 0745 703 282.

