Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, după ce moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, potrivit unor surse citate de presa centrală.

Moțiunea, intitulată „Stop planului Bolojan”, fusese semnată de 254 de parlamentari, iar pentru a trece era necesar un minim de 233 de voturi din totalul de 464 de senatori și deputați.

În urma votului, Guvernul este considerat demis, însă va rămâne în funcție cu atribuții interimare până la desemnarea unui nou executiv. Conform procedurilor constituționale, Nicușor Dan urmează să convoace partidele parlamentare la consultări pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui prim-ministru.

Potrivit surselor politice, atât șeful statului, cât și liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar susține menținerea actualei coaliții formate din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul Minorităților Naționale. Totuși, lideri ai PSD au exclus posibilitatea unei guvernări alături de AUR, în ciuda colaborării punctuale pentru adoptarea moțiunii.

După votul din Parlament, partidele urmează să organizeze ședințe interne pentru stabilirea pozițiilor în negocierile ce vor urma. Ulterior, consultările de la Palatul Cotroceni vor deschide procedura de formare a unui nou guvern.