Ce nu îți spune nimeni când cauți să plătești mai puțin pe asigurarea obligatorie

Sezonul înmatriculărilor aduce invariabil același gând: cum găsești o asigurare auto obligatorie fără să golești portofelul?

Întrebarea e legitimă, iar răspunsul e mai nuanțat decât pare la prima vedere.

Ce înseamnă, de fapt, un RCA cu preț mic

Diferențele de preț dintre asigurători pot ajunge la sute de lei pentru același vehicul, același șofer și aceeași perioadă de valabilitate. Motivul?

Fiecare companie își calculează riscul diferit, pe baza propriilor statistici de daune.

Asta înseamnă că un asigurător poate considera profilul tău mai puțin riscant decât o face un concurent, și îți va oferi o primă mai mică.

Nu există un tarif unic pentru RCA. Prețul variază în funcție de mai mulți factori cumulați: vârsta șoferului, istoricul de daune (bonus-malus), capacitatea cilindrică a mașinii, județul de înmatriculare și perioada de valabilitate aleasă.

Unde pierzi bani fără să știi

Mulți șoferi reînnoiesc automat polița la același asigurător, din inerție. E cel mai comun mod de a plăti mai mult decât e necesar. Compararea ofertelor înainte de expirare – cu cel puțin 30 de zile înainte – îți dă timp să analizezi opțiunile reale de pe piață.

Un alt aspect ignorat este clasa bonus-malus. Dacă ai condus fără accidente în ultimii ani, ai dreptul la o reducere semnificativă.

Verifică în ce clasă te afli și asigură-te că asigurătorul aplică corect această reducere în calculul primei.

Factori care influențează prețul final

Iată ce contează cel mai mult atunci când cauți rca la preț avantajos:

– Clasa bonus-malus – cu cât mai mulți ani fără daune, cu atât prima este mai mică

– Capacitatea cilindrică – mașinile cu motor mare plătesc mai mult

– Județul de înmatriculare – orașele mari au, de regulă, prime mai ridicate din cauza densității traficului

– Vârsta conducătorului – șoferii tineri (sub 25 de ani) sunt considerați profil de risc ridicat

– Perioada de valabilitate – o poliță pe 12 luni costă, proporțional, mai puțin decât trei polițe de câte 4 luni

Cum compari ofertele corect

Platformele de comparare online sunt cel mai rapid instrument pentru a găsi rca ieftin fără să contactezi zeci de agenți. Introduci datele mașinii și ale șoferului o singură dată și obții oferte de la mai mulți asigurători autorizați ASF simultan.

Un detaliu important: asigură-te că toate ofertele au aceeași limită de acoperire și aceeași perioadă de valabilitate înainte să compari prețurile.

Când prețul mic devine o problemă

RCA ieftin nu trebuie confundat cu RCA nesigur. Există asigurători autorizați care oferă prețuri competitive și plătesc daunele prompt.

Există și situații în care o companie cu probleme financiare oferă prime foarte mici pentru a atrage clienți – iar asta poate deveni o problemă reală în momentul unui accident.

Verifică întotdeauna că asigurătorul ales este autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și că nu se află sub supraveghere specială. Informația este publică pe site-ul ASF și durează mai puțin de un minut să o verifici.

Găsirea unui RCA ieftin real presupune o comparare atentă , nu neapărat mult timp. Zece minute înainte de reînnoire pot face diferența dintre o primă corectă și una umflată inutil.