Piața construcțiilor rezidențiale din județul Bacău încetinește anual, dar revine pe termen scurt în debutul lui 2026

Activitatea din sectorul construcțiilor rezidențiale din județul Bacău indică o evoluție mixtă la începutul anului 2026, cu scăderi semnificative în ritm anual, dar semne de revenire față de luna precedentă, potrivit datelor privind autorizațiile de construire.

În luna februarie 2026, administrațiile locale au eliberat 47 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 19% față de februarie 2025, ceea ce confirmă tendința de temperare a pieței imobiliare. Cu toate acestea, comparativ cu ianuarie 2026, numărul autorizațiilor a crescut puternic, cu 51,6%, sugerând o relansare sezonieră sau de început de an.

Distribuția geografică rămâne dezechilibrată: mediul rural continuă să domine clar, concentrând 72,3% din totalul autorizațiilor, în timp ce mediul urban reprezintă doar 27,7%. Această structură reflectă atât presiunea mai redusă asupra costurilor de construcție în rural, cât și preferința pentru locuințe individuale.

Scădere cumulată în primele două luni

La nivelul perioadei ianuarie–februarie 2026, au fost emise 78 de autorizații, în scădere cu 17,9% față de aceeași perioadă din 2025. Și aici se menține dominația mediului rural (74,4%), ceea ce indică o dinamică mai slabă a investițiilor rezidențiale în orașe.

Aceeași tendință se regăsește și în numărul de locuințe autorizate. În februarie 2026 au fost aprobate 49 de locuințe, cu 15,5% mai puține decât în februarie 2025, dar cu o creștere lunară de 58,1%. În intervalul ianuarie–februarie, totalul a ajuns la 80 de locuințe, în scădere cu 17,5% în ritm anual.

Semnale pentru piață

Datele conturează trei direcții principale pentru piața construcțiilor din județul Bacău:

Corecție anuală – scăderile de aproape 18% indică o răcire a cererii sau o prudență crescută a investitorilor, posibil pe fondul costurilor ridicate și al accesului la finanțare.

– scăderile de aproape 18% indică o răcire a cererii sau o prudență crescută a investitorilor, posibil pe fondul costurilor ridicate și al accesului la finanțare. Revenire pe termen scurt – creșterile lunare consistente sugerează un început de an mai activ, posibil influențat de proiecte amânate din 2025.

– creșterile lunare consistente sugerează un început de an mai activ, posibil influențat de proiecte amânate din 2025. Polarizare rural-urban – investițiile rămân concentrate în mediul rural, ceea ce poate semnala atât migrarea preferințelor rezidențiale, cât și blocaje în dezvoltarea urbană.

În ansamblu, piața construcțiilor rezidențiale din Bacău intră în 2026 într-o fază de ajustare, cu semne punctuale de revenire, dar fără indicii clare de reluare susținută a creșterii pe termen mediu.