Bacău: Șofer depistat băut la volan, cercetat și pentru dare de mită după ce a oferit bani polițiștilor

La data de 4 mai, în jurul orei 13:00, un echipaj al Serviciului Rutier Bacău a oprit în trafic, pe DN 2 – E85, în interiorul localității Nicolae Bălcescu, un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit polițiștilor, în timpul verificărilor, conducătorul auto le-ar fi oferit agenților suma de 500 de lei, sugerându-le să nu dispună măsurile legale. Polițiștii au refuzat categoric banii și au sesizat organele de cercetare din cadrul Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacău.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte. Întregul incident a fost înregistrat cu bodycam-ul din dotarea polițiștilor.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă și sub aspectul infracțiunii de dare de mită.

Reprezentanții autorităților reamintesc că darea de mită este infracțiune, indiferent dacă suma oferită este acceptată sau nu.