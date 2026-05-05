Comănești: Incendiu la un depozitde rumeguș, fără victime

Pompierii militari băcăuani intervin, marți seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un siloz de rumeguș, în incinta unei fabrici de panouri stratificate din orașul Comănești.

La locul intervenției au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o ambulanță SMURD.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incendiul se manifestă în interiorul silozului și a fost localizat. Nu există, în acest moment, pericol de propagare la alte obiective din incinta fabricii.

Echipajele operative acționează pentru lichidarea focului. Nu au fost înregistrate victime.

Intervenția este în desfășurare.