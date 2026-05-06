Adio dosar cu șină? Proiect legislativ pentru eliminarea certificatelor de stare civilă la eliberarea buletinului

Un nou proiect legislativ depus recent la Senat propune o schimbare importantă în modul în care cetățenii interacționează cu serviciile de evidență a persoanelor: eliminarea obligației de a prezenta certificate de stare civilă atunci când solicită eliberarea unui act de identitate.

Inițiativa vizează modificarea OUG nr. 97/2005 și introduce o regulă clară: autoritățile trebuie să verifice din oficiu datele de stare civilă, fără a mai cere cetățenilor documente pe care statul deja le deține.

Ce prevede concret proiectul

Potrivit propunerii legislative, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai putea solicita certificate de naștere, căsătorie sau alte acte similare — nici în original, nici în copie — pentru eliberarea:

cărții de identitate simple

cărții de identitate electronice

cărții de identitate provizorii

În locul acestor documente, funcționarii vor avea obligația de a verifica informațiile direct în sistemele informatice ale statului, folosind baza de date prevăzută de Legea nr. 119/1996.

De ce este considerată necesară schimbarea

În expunerea de motive, inițiatorii subliniază o problemă veche a administrației românești: cererea repetată de documente pe care instituțiile publice le-au emis deja și le au în evidență.

Această practică:

creează birocrație inutilă

duce la aplicări neunitare ale regulilor

încetinește procesul administrativ

afectează încrederea cetățenilor în digitalizarea serviciilor publice

Deși există progrese în digitalizare și interoperabilitate, acestea nu sunt utilizate eficient în relația directă cu cetățeanul.

Rolul digitalizării și al interoperabilității

Proiectul pune accent pe utilizarea reală a sistemelor informatice integrate. Practic, statul ar trebui să-și folosească propriile baze de date pentru a evita drumurile inutile ale cetățenilor între instituții.

Această direcție este susținută și de sesizările primite prin platforma Fără Hârtie, unde numeroși utilizatori au reclamat proceduri redundante și lipsa unei digitalizări coerente.

Cine a inițiat proiectul

Propunerea legislativă este inițiată de parlamentari ai Uniunea Salvați România, care susțin că măsura ar elimina o parte semnificativă din birocrația cu care se confruntă cetățenii.

Ce urmează

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să parcurgă toate etapele legislative:

adoptarea în Parlament promulgarea de către Președintele României publicarea în Monitorul Oficial

Până atunci, regulile actuale rămân în vigoare.

Dacă va fi adoptată, această modificare ar putea reprezenta un pas concret spre o administrație mai eficientă și mai orientată către cetățean, în care instituțiile comunică între ele — fără a transforma contribuabilul într-un „curier” de documente.