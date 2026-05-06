Trei medalii, un campionat

În bazinul olimpic de la Otopeni, acolo unde fiecare săritură durează doar câteva secunde, diferența dintre succes și eșec se măsoară în precizie, curaj și ani întregi de muncă. Între sportivii care au atras privirile la Campionatul Național de Sărituri în Apă, desfășurat în perioada 1–3 mai, s-a aflat și un tânăr polițist din județul Bacău: agentul de poliție Hongu Cosmin-Vasile, din cadrul Poliției orașului Buhuși.

La finalul competiției, Cosmin a urcat de trei ori pe podium, cucerind trei medalii de argint într-un concurs dominat de nume importante ale natației românești. A concurat alături de sportivi consacrați, precum Constantin Popovici și Cătălin Preda, performeri cu rezultate remarcabile la competițiile europene și mondiale. Pentru cei din tribune, săriturile par simple exerciții de eleganță.

În realitate, în spatele fiecărei execuții perfecte se află mii de ore de antrenament, accidentări, renunțări și o disciplină dusă la extrem. Cosmin știe asta foarte bine. Practică acest sport de 18 ani, iar pasiunea pentru săriturile în apă a început cu mult înainte de a îmbrăca uniforma de polițist.

Astăzi are 26 de ani și reușește să împace două lumi care cer același lucru: rigoare. Ziua este polițist în Buhuși, iar timpul liber și-l petrece în antrenamente, între platforme de sărituri și exerciții repetitive, în căutarea execuției perfecte. Colegii spun despre el că este discret și perseverent, genul de om care preferă rezultatele în locul laudelor.

În doar un an de când face parte din echipa Poliției orașului Buhuși, a devenit un exemplu pentru cei din jur — nu doar prin medaliile obținute, ci și prin felul în care își construiește parcursul profesional și sportiv.

La Otopeni, printre aplauze și ecoul săriturilor în apă, Cosmin Hongu nu a câștigat doar trei medalii. A demonstrat că performanța nu ține cont de uniformă și că, uneori, cei care veghează liniștea comunității își duc propriile lupte și în afara serviciului — cu aceeași ambiție și aceeași disciplină.