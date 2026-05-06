Bicicletă sustrasă, înapoiată micuțului proprietar!

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacău au demonstrat, încă o dată, că promptitudinea și implicarea pot readuce zâmbetul pe chipul unui copil.

În seara de 05 mai a.c., bicicleta unui minor a fost sustrasă într-un moment de neatenție, în timp ce acesta alerga după o minge. Sesizați cu privire la incident, polițiștii au intervenit imediat și au demarat verificări pentru identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei.

În doar câteva minute, echipajul a reușit identificarea persoanei implicate, iar bicicleta a fost recuperată și restituită micuțului proprietar.

Pentru un copil, o bicicletă nu este doar un obiect, ci o sursă de bucurie, libertate și aventură.

Polițiștii băcăuani rămân la datorie pentru siguranța comunității și pentru ca astfel de povești să aibă un final fericit.