Guvernul expropriază încă 19 hectare de teren necesare pe tronsonul Bacău – Pașcani

Guvernul a decis extinderea coridorului de exproprieri necesar construirii Autostrăzii A7, pe segmentul Bacău – Pașcani, pentru a permite realizarea lucrărilor de mutare a rețelelor de utilități. Hotărârea a fost adoptată luni seară, într-o ședință extraordinară a Executivului.

Noile exproprieri vizează aproximativ 19 hectare de teren, împărțite în 139 de proprietăți private situate în județele Bacău și Neamț. În Bacău sunt afectate terenuri din comunele Săucești, Berești-Bistrița și Filipești, iar în Neamț din localitățile Secuieni, Horia și Trifești.

Potrivit documentației aprobate, suprafețele suplimentare nu au fost incluse în planul inițial de exproprieri stabilit în 2022. Necesitatea lor a apărut în etapa elaborării proiectului tehnic, după identificarea unor soluții pentru relocarea utilităților care nu pot fi executate în actualul amplasament al autostrăzii.

Statul va aloca aproape 903.000 de lei pentru despăgubirea proprietarilor afectați, suma urmând să fie asigurată prin Ministerul Transporturilor, din fonduri prevăzute în cadrul PNRR.

Pe lângă terenurile private, actul normativ prevede și preluarea unor suprafețe din domeniul public, acestea urmând să intre în administrarea statului pentru desfășurarea lucrărilor.

Sectorul Bacău – Pașcani reprezintă una dintre componentele importante ale Autostrăzii Moldovei (A7), parte a rețelei europene TEN-T Central. Tronsonul are o lungime de peste 77 de kilometri și traversează județele Bacău, Neamț și Iași.