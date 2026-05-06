Strategia de atribuire a locurilor de parcare se poticnește la Bacău: licitație pentru locurile din zona Martir Horia 1

Planul de atribuire a locurilor de parcare rezidențială din zona Martir Horia 1 intră într-o etapă tensionată, după ce numărul cererilor aprobate a depășit capacitatea disponibilă. Municipalitatea a anunțat că va organiza o licitație cu strigare pentru repartizarea celor 112 locuri de parcare.

Potrivit anunțului oficial, în perioada 21–30 aprilie 2026 au fost evaluate dosarele depuse pentru obținerea unui loc de parcare rezidențială în zona Martir Horia 1. În urma selecției, au fost admise 119 dosare, cu șapte mai multe decât numărul locurilor disponibile.

În aceste condiții, Comisia de atribuire a decis aplicarea procedurii de licitație, conform regulamentului local privind parcările de reședință.

Licitația va avea loc pe 12 mai 2026, de la ora 10:00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Autoritățile precizează că persoanele cu dosare admise, sau reprezentanții acestora, trebuie să fie prezente la ședință, în caz contrar riscând pierderea dreptului de atribuire.

Reprezentanții Primăriei au transmis că toate locurile disponibile vor fi scoase succesiv la licitație, iar fiecare solicitant admis va putea participa la procedura de strigare pentru obținerea unui loc.

După adjudecare, câștigătorii vor avea la dispoziție 15 zile calendaristice pentru achitarea abonamentului anual rezultat în urma licitației, precum și a taxei aferente terenului ocupat, stabilită la 19 lei pe an, conform prevederilor Codului Fiscal 2026.

Situația evidențiază presiunea tot mai mare asupra infrastructurii de parcare din municipiu, în condițiile în care cererea pentru locurile rezidențiale continuă să depășească oferta disponibilă.