Informare publică: Apă cu presiune scăzută în cartierul Sat Catolic din municipiul Onești!

În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite astăzi – 07 mai 2026, pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 250 mm, de pe strada Eduard Sechel din municipiul Onești, județul Bacău, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile din instalație.

Astfel, în intervalul orar 11.15 – 15.00, se furnizează apă cu presiune scăzută în cartierul Sat Catolic. În unele zone și la etajele superioare ale imobilelor se poate semnala lipsa totală a apei, în funcție de consumurile înregistrate și de topografia rețelei.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametrii optimi în cel mai scurt timp.