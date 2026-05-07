A7 Focșani – Bacău: Lucrările pe lotul Adjud – Răcăciuni sunt aproape gata. Peste 750 de muncitori mobilizați pe tronsonul spre Bacău

Lucrările pe Autostrada A7 avansează într-un ritm susținut pe sectoarele dintre Adjud și Bacău, unde antreprenorul este mobilizat pentru ultimele intervenții pe Lotul 2 și continuă execuția în forță pe Lotul 3.

Pe tronsonul Focșani – Bacău, Lotul 2, între Adjud și Răcăciuni, lucrările se apropie de finalizare. Potrivit imaginilor surprinse de pe șantier, asfaltul a fost așternut pe întreaga lungime a traseului, marcajele rutiere au fost deja trasate, iar elementele de siguranță rutieră sunt aproape complet montate. Constructorul lucrează în prezent la instalarea ultimelor console pentru parapetul axial și a panourilor fonoabsorbante, în zona nodului rutier de la Răcăciuni.

În paralel, pe Lotul 3, Răcăciuni – Bacău, mobilizarea rămâne una consistentă. Peste 750 de muncitori, mecanici utilaje și personal TESA sunt implicați în execuția lucrărilor, în special în zona structurilor de tip poduri și viaducte. Totodată, continuă lucrările pentru așternerea straturilor de fundare, realizarea umpluturilor cu pământ și balast, precum și amenajarea spațiilor de servicii și a nodurilor rutiere.

Proiectul este realizat de asocierea formată din SPEDITION UMB SRL, SA&PE CONSTRUCT SRL și TEHNOSTRADE SRL.

Date tehnice ale proiectului:

Lotul 2 (rest de executat): 21,78 kilometri

Lotul 3: 21,52 kilometri

Ordin de începere a lucrărilor: 3 mai 2023

Durata de execuție: 30 de luni

Stadiu fizic raportat Lotul 2: 95%

Stadiu fizic raportat Lotul 3: 73%

Autostrada A7 reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, urmând să asigure o conexiune rapidă între Moldova și sudul țării.

Sursa video: DRDP Iași