Autostrada A7 dintre Pietroasele și Buzău intră din nou în reparații la cinci luni după inaugurare

La mai puțin de jumătate de an de la inaugurare, tronsonul Pietroasele – Buzău al Autostrăzii A7 a intrat din nou în lucrări de reparații, după ce pe mai multe porțiuni ale carosabilului au apărut degradări vizibile. Constructorul turc a mobilizat utilaje pentru frezarea asfaltului și refacerea stratului de rulare, în timp ce autoritățile au instituit restricții de circulație pe aproximativ 14 kilometri ai autostrăzii, scrie Opinia Buzău.

Intervențiile vizează sectorul dintre kilometrii 49 și 63 ai Autostrăzii Moldovei, parte a lotului 3 dintre A3 și DN2-E85, segment inaugurat la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Acesta a reprezentat una dintre cele mai importante conexiuni rutiere deschise anul trecut, permițând circulația aproape integrală pe drum de mare viteză între București și zona Buzăului.

Potrivit informațiilor publicate de presa de specialitate, echipele tehnice nu se limitează doar la înlocuirea asfaltului afectat. Pe șantier sunt programate și verificări privind planeitatea drumului și capacitatea portantă a terasamentului, proceduri utilizate în mod normal pentru evaluarea stabilității structurii rutiere. În același timp, muncitorii efectuează reparații la mai multe rosturi de dilatație ale podurilor de pe traseu.

Lucrările au loc în condițiile în care sectorul respectiv se află încă în perioada de garanție. Tronsonul, cu o lungime de 13,9 kilometri, a fost construit de asocierea turcă Nurol – Makyol în baza unui contract de peste un miliard de lei fără TVA. Conform prevederilor contractuale, toate costurile remedierilor trebuie suportate de constructor.

Pentru a limita impactul asupra traficului, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis suspendarea lucrărilor în weekend și în perioadele aglomerate. Astfel, utilajele sunt retrase în fiecare săptămână de vineri la prânz până luni, iar șantierul va fi închis temporar și în timpul principalelor minivacanțe legale.

Primele pauze au fost deja aplicate în perioada Paștelui și de 1 Mai, iar alte întreruperi sunt programate la Rusalii, de Sfânta Maria, de Ziua Națională și în perioada Crăciunului. Termenul anunțat pentru finalizarea tuturor intervențiilor este 31 decembrie 2026.

Situația reaprinde discuțiile privind calitatea unor proiecte recente de infrastructură și eficiența controlului tehnic realizat după deschiderea circulației. Deși autostrada a fost inaugurată cu doar câteva luni în urmă, necesitatea unor reparații ample ridică semne de întrebare cu privire la durabilitatea lucrărilor și la modul în care au fost executate anumite etape ale proiectului.

În ultimii ani, mai multe proiecte rutiere importante au necesitat intervenții rapide după inaugurare, în special pentru refacerea asfaltului sau remedierea unor probleme apărute la structurile de poduri și pasaje. În cazul lotului Pietroasele – Buzău, verificările tehnice care urmează să fie efectuate ar putea clarifica dacă degradările sunt limitate la stratul de uzură sau dacă există probleme mai profunde la infrastructura drumului.