Incendiu puternic la două proprietăți din Slănic-Moldova. Aproximativ 300 de metri pătrați afectați de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit, ieri seară, la o locuință din orașul Slănic-Moldova, în cartierul Cireșoaia, pe strada Zefirului, pompierii militari băcăuani intervenind pentru limitarea și lichidarea flăcărilor.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentul de Pompieri Onești. Incendiul a fost lichidat de forțele de intervenție.

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, flăcările au afectat construcții pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați, la nivelul a două proprietăți. La prima locuință au ars casa de locuit și anexele gospodărești, pe circa 200 mp, iar la cea de-a doua proprietate incendiul a afectat aproximativ 100 mp din acoperișul imobilului.

Pentru gestionarea situației au intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic-Moldova și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Ocna, care au sprijinit echipajele operative.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum deteriorat.