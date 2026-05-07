Athletic Park și Muzeul Sportului Băcăuan, repere ale excelenței

Septembrie 2025. Un om privește în jur de pe cocoașa verzui-cărămizie ce găzduiește bolul centrifugal al Athletic Park. La un moment dat îi dau lacrimile. De vină nu e nici vântul (parapetul de protecție situat la nord-vestul bazei sportive își face bine treaba) și nici soarele de început de toamnă. Motivul lacrimilor îl vom afla mai târziu. Peste vreo opt luni. În luna lui Florar a anului 2026. Mai precis, pe 2 mai. Ziua Mondială a Tineretului. Și, în egală măsură, ziua conferinței de lansare a proiectului „Athletic Park” ce include și inaugurarea muzeului dedicat sportului băcăuan. Danezul Flemming Overgaard, omul cu lacrimile și arhitectul, la propriu și la figurat, al parcului atletic băcăuan unic în România și, probabil, în Europa mărturisește:

„De obicei nu mă emoționez la propriile lucrări. În acest caz însă am fost mișcat până la lacrimi pentru că totul, dar absolut totul a fost executat conform proiectului. Pentru aceasta, oamenii de aici, din Bacău, merită toate aplauzele”. Iar aplauzele curg. De data aceasta, în sens invers. Curg pentru Flemming Overgaard, arhitectul solicitat de Consiliul Județean Bacău pentru a realiza, pornind de la modelul parcului sportiv din Odense, o structură sportivă multifuncțională la nivel de excelență de care Bacăul avea cu adevărat nevoie. O provocare de primă mărime.

Și, în final, o super-reușită. O dovedește, dacă mai era nevoie, ropotul de aplauze. În fața acestei aprecieri la scenă deschisă, Flemming zâmbește, însă asta nu înseamnă că nu este emoționat. Cu atât mai mult cu cât bat din palme nu doar oficialitățile băcăuane, ci și unii dintre cei mai mari sportivi și antrenori din istoria Bacăului, de la Doina Melinte la Relu Auraș, de la Mihaela Melinte la Ioan Butucaru, de la Monica Roșu la Eusebiu Diaconu. Plus Constantina Diță, campioana olimpică la maraton din 2008 și actuala președintă a Federației Române de Atletism, invitată de onoare a evenimentului.

„Acest parc atletic este cu adevărat impresionant. Sincer, este peste ceea ce mi-am imaginat”, mărturisește Pușa Diță, care nu a venit cu mâna goală, ci a adus pentru Sala Campionilor, așa cum este denumit muzeul sportului băcăuan din cadrul Athletic Park, una din perechile de pantofi de sport cu care a alergat la diferite competiții. „Athletic Park este exact ceea ce Bacăul avea nevoie de multă, foarte multă vreme. Și nu doar în ceea ce privește atletismul. Este un complex ce va permite băcăuanilor să facă mișcare, iar copiilor să se apuce de sport. Cât despre muzeul sportului, acesta onorează trecutul și inspiră viitorul Bacăului sportiv”, adaugă „doamna atletismului băcăuan”, Doina Melinte.

„Este locul în care băcăuanii se pot antrena într-o multitudine de sporturi, atât la nivel de amatori, cât și de performanță și invităm toți pasionații de sport din țară să vină în Bacău să viziteze parcul atletic”, spune primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu. „Această investiție va aduce, pe termen lung, beneficii și sistemului de sănătate, iar muzeul sportului, o adevărată capsulă a timpului, va constitui, indubitabil, un punct de mare atracție”, punctează europarlamentarul PSD Dragoș Benea, omul căruia îi aparține inițiativa realizării unui parc atletic de o asemenea dimensiune în Bacău.

„Dând timpul înapoi și dând Cezarului ce-i al Cezarului, ideea a aparținut domnului europarlamentar Dragoș Benea undeva prin 2019”, rememorează Valentin Ivancea, care, în calitate de președinte al Consiliului Județean, s-a deplasat în 2022, la Copenhaga, alături de administratorul public al județului Valentin Palea și de Silviu Botez, șef serviciu Relații Externe al CJ, pentru a discuta cu Flemming Overgaard și a demara proiectul Athletic Park în Bacău: „ S-a vehiculat, la un moment dat, că Athletic Park va fi un proiect copiat, iar domnul Flemming Overgaard a contrazis acest lucru într-o manieră în care am învățat ce înseamnă cu adevărat dezbaterea publică. S-au organizat trei runde de dezbateri cu oficialități și oameni de sport din Bacău, iar din cele trei variante prezentate s-au ales elementele cele mai de efect și mai utile, care au făcut posibilă această variantă finală cu adevărat unică”. Amintindu-și de acea serie de dezbateri, fosta campioană europeană și mondială la aruncarea ciocanului Mihaela Melinte zâmbește:

„Țin minte că parcă nu-mi venea să cred că vom avea, în sfârșit, un sector de aruncări la un asemenea standard. Eram obișnuită, ca sportivă, să mă antrenez pe zgură, iar ca antrenoare, alături de elevii mei, într-un spațiu improvizat și, evident, impropriu”. La acest capitol, Alexandru Soare, maratonistul CSM Bacău care, toamna trecută, a doborât recordul național al probei ce stătea în picioare de 47 de ani (!) și deputatul Adrian Popa, la rândul său un pasionat alergător, au și ei de povestit. „Mă antrenam alergând printre câini vagabonzi și mașini”, dezvăluie Alex Soare. „Iar noi alergam prin parcul Cancicov, unde lumea se uita la noi ca la mașini străine”, completează Adi Popa. „Ei bine, azi, Athletic Park este ca un vis împlinit”, adaugă Soare.

Dubla campioană olimpică Monica Roșu își așterne, cu un marker colorat, gândurile pe unul din pereții de sticlă ai muzeului sportului unde, la loc de cinste, este înrămat body-ul cu care triumfa la Olimpiada de la Atena, din 2004. Așteptând să preia markerul de la Mona, fosta campioană europeană la înot, Simona Axinte o ține cu drag de braț pe eleva sa, Ioana Roxana Cojocaru, una din speranțele înotului paralimpic feminin din România, care, într-o bună zi- zi bună cu adevărat!- mai mult ca sigur că va figura, la rândul său, în galeria performerilor din Sala Campionilor. „Ne vedem la Los Angeles, în 2028”, este mesajul plin de speranță pe care Ramona Verman, campioana europeană U23 la lungime, îl caligrafiază în violet de amurg bacovian. Iar drumul și speranțele către Olimpiada de la Los Angeles (acolo unde, în 1984, Doina Melinte cucerea aurul și argintul olimpic), trec acum pe aici. Pe la Athletic Park. Și dacă este să mai curgă lacrimi, să fie ca ale lui Flemming Overgaard; de emoție. Și de bucurie.

„Împreună cu echipa politică pe care o coordonez, în decursul anilor am gândit și implementat multe proiecte. Dintre toate, însă, numai unul poate revendica legitim statutul de «proiect de suflet» al PSD Bacău: Athletic Park. Întârziat de pandemie, care a generat tot felul de alte priorități, acest parc atletic este un «landmark» în adevăratul sens al cuvântului ce va inspira, având în vedere și muzeul sportului băcăuan, generații întregi de copii și tineri” Dragoș Benea, europarlamentar PSD

„La Athletic Park nu s-a inaugurat doar o bază sportivă, ci o alegere: alegerea de a face mai mult sport. Este locul în care putem spune da sportului și nu scroll-ului. Acest parc este unic nu doar în România, ci în Europa” Lucian Stanciu Viziteu, primarul Bacăului

Facilitățile Athletic Park

Dat în funcțiune la finalul anului 2025, Athletic Park a devenit în scurt timp o țintă predilectă atât pentru sportivii de performanță, căt și pentru amatorii de mișcare, indiferent de vârstă. Lucru firesc având în vedere întreaga gamă de facilități și condiții oferite de primul parc atletic din România proiectat de arhitectul danez Flemming Overgaard și care se întinde pe o suprafață de 4,4 hectare. Accesul, care se face în baza scanării unui cod QR, este gratuit, parcul urban fiind deschis publicului pe tot parcursul anului, în intervalul orar 7.00- 22.00.

Structura finanțată de Consiliul Județean Bacău (95%) și Consiliul Local Bacău (5 %) și al cărei cost total este de aproape 80 milioane lei (mai exact, 79.731.104,55 lei, sumă ce va fi recuperată în proporție de 98 la sută de la ADR Nord-Est) vine în întâmpinarea tuturor pasionaților de sport și mișcare. Baza o consitituie, evident, infrastructura atletică (pistă de alergare de 400 metri, pistă de alergare pe deal, bol centrifugal, zone de aruncări și de sărituri), însă în cadrul acestei oaze de verdeață se regăsesc, printre altele, terenuri multi-funcționale (pentru handbal, baschet, minifotbal și volei pe nisip), o pistă de pump-track și un traseu cu obstacole. La toate acestea se adaugă clădirea administrativă (cu birouri, spații de socializare, dușuri, vestiare și toalete, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), locuri de joacă pentru copii, o zonă în aer liber cu aparate de fitness, dar și un lac de agrement de 845 metri patrați.

Plus 80 de locuri de parcare și patru stații de încărcare pentru mașini electrice. Ca elemente de unicitate figurează sistemul wave-light (prin care pasionații de alergare, odată conectați la o aplicație, își pot monitoriza și regla viteza de deplasare), pista de alergare pe teren variat și bolul centrifugal, care a fost realizat în baza unei consultări cu un specialist de la Universitatea din Bologna. În fine, una din piesele de rezistență și, totodată, de mare atracție a Athletic Park o constituie muzeul dedicat marilor performeri ai sportului băcăuan. Denumită sugestiv, Sala Campionilor, galeria din incinta Athletic Park propune, în premieră pentru județul Bacău, un muzeu de profil cu caracter permanent și care va fi updatat în permanență pe măsură ce vor apărea noi rezultate internaționale impactante.

Sporturile și numele performerilor ce se regăsesc în Sala Campionilor

Atletism : Doina Melinte (campioană olimpică la 800 m în 1984, la Los Angeles, vice-campioană olimpică la 1500m în 1984, la Los Angeles, dublă campioană mondială și cvintuplă campioană europeană), Constantina Diță (campioană olimpică la maraton în 2008, la Beijing, campioană mondială la semimaraton în 2005, la Edmonton), Mihaela Melinte (campioană europeană în 1998 și campioană mondială în 1999 la aruncarea ciocanului, ambele titluri ca sportivă, campioană europeană la aruncarea ciocanului ca antrenoare a Biancăi Ghelber în 2022), Alexandru Nicolae Soare (deținătorul recordului național la maraton, ce rezista din 1978 și pe care atletul băcăuan l-a doborât după 47 de ani, în septembrie 2025), Ramona Verman (campioană europeană U23 en-titre la săritura în lungime, titlu adjudecat în vara lui 2025, în Norvegia), Daria Vrînceanu (vice-campioană europeană U20 en-titre la triplusalt, reușită repurtată în vara lui 2025, în Finlanda), Georgiana Aniței (campioană a lumii de junioare 2 la triplusalt, performanță realizată în Columbia, în 2015).

Box : Relu Auraș (antrenor emerit, care a condus toate loturile naționale ale României, precum și reprezentativa Marocului și pe cea a Tunisiei. Participant la șase ediții ale Jocurilor Olimpice, Relu Auraș a pregătit, de-a lungul timpului, nenumărați pugiliști medaliați la Mondiale, Europene și JO, de la Francisc Vaștag și Mihai Leu la Ronald Gavril).

Ciclism : Bogdan Duca (campion național en titre la mountain-bike maraton, titlu obținut în 2025).

Fotbal : Echipa Liceului de Fotbal din Bacău, în prezent LPS (campioană mondială școlară în 1973, în Franța), FCM Bacău (câștigătoare în 1998, după o finală adjudecată cu 3-2 în fața Universității Cluj, a Cupei Ligii, singurul trofeu din palmaresul fotbalului băcăuan la nivel de seniori și, sub denumirea de Dinamo Bacău, prima echipă din România ajunsă în turul patru al unei cupe europene: Cupa Orașelor Târguri, actuala Europa League, în ediția 1969-70), Costel Pantilimon (fost internațional, primul jucător român din istoria lui Manchester City), Andrei Burcă (component al echipei naționale).

Gimnastică : Monica Roșu (dublă campioană olimpică în 2004, la Atena, la sărituri și pe echipe, dublă campioană europeană în 2004, vice-campioană mondială în 2003).

Handbal: echipa feminină a Științei Bacău (multiplă campioană națională, câștigătoare a Cupei Cupelor în 1989 și finalistă a Cupei Campionilor Europeni în 1986), Narcisa Lecușanu (campioană mondială de Tineret în 2005 și vice-campioană mondială de Senioare în 2005), Sandu Iacob (fost internațional), Gabriel Armanu (fost internațional), Ionuț Rotaru (fost internațional).

Lupte : Eusebiu Diaconu (campion european la greco-romane în 2007, la Sofia, vice-campion european în 2005 și medaliat cu bronz la Europenele din 2009, triplu medaliat cu bronz la Mondialele din 2003, 2005, respectiv 2007), Ioan Butucaru (gratificat de Federația Română de Lupte cu titlul de „Antrenor-Legendă” pentru faptul că în cele patru decenii de antrenorat a descoperit, format și pregătit nu mai puțin de 11 luptători băcăuani care au cucerit peste 40 de medalii la Campionatele Mondiale și Europene).

Natație : Simona Axinte (campioană europeană în 2000 la înot cu echipa de ștafetă a României 4×200 m liber și medaliată cu bronz la Europene în proba de ștafetă 4x100m liber), Constantin Popovici (campion mondial la sărituri de la mare înălțime în 2023, campion european la sărituri de la mare înălțime în 2022, câștigător al Cupei Mondiale și primul român care și-a adjudecat în 2024 „King Kahekili”, prestigiosul trofeu acordat învingătorului din Red Bull Cliff Diving World Series, el având în plamares, în 2025, și locul 2 la această spectaculoasă competiție).